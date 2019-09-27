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Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

AVCILAR Merkez Mahallesi’nde D-100 karayolunun yan yolunda bulunan ve minaresinin bir bölümü yıkılan  39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez camii mühürlendi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Merkez Mahallesi’nde D-100 karayolunun yan yolunda bulunan ve minaresinin bir bölümü yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez camii mühürlendi.

Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresinin külah bölümü Silivri’de meydana gelen ve Avcılar’da da şiddetli biçimde hissedilen depremde yıkıldı. Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olaydan sonra bölgede inceleme yapıldı. Minare enkaza kaldırılırken, bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan cami, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından mühürlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri caminin mühürlendiğinden habersiz Cuma namazını kılmaya gelenleri Merkez Camii’ne yönlendirdi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, “Gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Çok şükür can kaybı olmadı. Caminin bir süreliğine ibadete kapatılması kararlaştırıldı. Yapı ve minare incelenecek. Teknik inceleme ardından belki minarenin kalan bölümü kontrollü yıkılacak. Cami ile ilgili karar daha sonra verilecek” dedi.

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