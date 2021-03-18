HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar’da otomobil garajında kaçak 257 litre etil alkol ele geçirildi

Avcılar’da otomobil garajında kaçak 257 litre etil alkol ele geçirildi

18.03.2021 09:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avcılar’da otomobil garajında kaçak 257 litre etil alkol ele geçirildi

Avcılar’da alkol deposu olarak kullanılan bir otomobil garajına düzenlenen operasyonda 257 litre etil alkol ve çeşitli türden 58 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Avcılar’da alkol deposu olarak kullanılan bir otomobil garajına düzenlenen operasyonda 257 litre etil alkol ve çeşitli türden 58 şişe alkollü içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceki gün Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan bir binanın alt katındaki otomobil garajından gelen yoğun alkol kokusu tespit etti. 16 Mart’ta saat 16.00sıralarında söz konusu adresin garaj bölümünde yapılan aramalarda 45 adet 70 cc dolu votka şişesi, 12 adet 70 cc dolu viski şişesi, 1 adet 300 cc dolu şarap şişesi, 95 adet 500 ml pet şişeler içerisinde etil alkol, 14 adet 30 litrelik bidonlar içerinde yarısı dolu şekilde etil alkol ve farklı markalara ait etiketler ele geçirildi. Operasyonda olayla ilgili A.Y.(41) adlı bir kişi yakalandı. Zanlı, dün “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Korkutan 'İngiltere mutasyonu' açıklaması: Salgın hız kazanır, kapanma gerekli

Dikkat çeken karantina ve kapanma önerisi

Ne maske, ne mesafe! Yüksek riskli Antalya’da 'pes dedirten' görüntü

Ne maske, ne mesafe! Yüksek riskli Antalya’da 'pes dedirten' görüntü

Koronavirüs pandemisinde acil servislere şiddet nedeniyle gelen vakalar 2 kat arttı

Pandemide acil servislere şiddet nedeniyle gelen vakalar 2 kat arttı

Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?

Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?

Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar

Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrak

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.