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Avcılar’da sahte alkol operasyonu

27.11.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da sahte alkol operasyonu

Avcılar’da sahte alkol sakladıkları ve ticaretini yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Avcılar’da sahte alkol sakladıkları ve ticaretini yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken aramalarda şişelerde çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” kapsamında 23 Kasım günü Adem Ç. (38), kardeşi Sami Ç. (47) ve yakınları Erdal U. (40) isimli şahısların Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde sahte alkol sakladıkları ve ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Aynı gün saat 20.00 sıralarında Adem Ç. isimli şahsın ikameti ekipler tarafından takibe alındı, bir süre sonra şahsın o noktadan kolilerle çıktığı ve bu kolileri park halinde bulunan bir araca yüklediği görülünce ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise 23 şişe sahte alkol, 40 adet alkol kapağı, 4 adet boş şişe ele geçirildi. Yapılan kontrollerde içkilerin üzerindeki bandrollerin seri numaralarının aynı olduğu tespit edildi.
Şahısların evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsat süresi dolmuş yarı otomatik tüfek, 51 adet tüfek kartuşu, 64 şişe sahte alkol, 145 adet alkol kapağı, alkol sıvı maddesi, 1 adet bandrol ve kapak birleştirmede kullanılan ısıtıcı makinesi ele geçirildi. Şüphelilerden Adem Ç. ve Sami Ç. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakılırken, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 24 Kasım’da adliyeye sevk edilen Erdal U. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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