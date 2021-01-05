Avea müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

Avea'nın yani Türk Telekom'un müşterisiyseniz, tarifeler ve paketler hakkında bilgi almak ya da hizmetlerle ilgili şikayetlerinizi dile getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için çeşitli yolları kullanarak Türk Telekom ile iletişime geçmeniz mümkün. Sizler için yararlı olabilecek Avea müşteri hizmetleri bilgileri ve iletişim yollarını tek tek açıkladık...

Avea Müşteri Hizmetleri Numarası

Avea'nın yani Türk Telekom'un sunduğu hizmetler hakkında aklınıza takılanları sormak ya da sorunlarınızı iletmek isteyebilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken 444 1 500 numaralı Türk Telekom müşteri hizmetlerini yani Avea iletişim merkezini aramaktır. Bu numara aynı zamanda Avea müşteri hizmetleri no, Avea telefon numarası veya Avea iletişim numarası olarak da düşünülebilir. Bu numarayı aradığınızda işlemlerinizi türüne göre otomatik yapabileceğiniz gibi dilerseniz Avea müşteri temsilcisine yani Türk Telekom müşteri temsilcisine de bağlanabilirsiniz.

Türk Telekom Genel Müdürlük Bilgileri

Avea yani Türk Telekom ile yapacağınız işlemler için genel müdürlük ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Bu nedenle Türk Telekom Genel Müdürlüklerine ait iletişim ve adres bilgilerini listeledik: