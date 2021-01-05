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Avea müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

05.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Avea müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

İçindekiler

  • Avea Müşteri Hizmetleri Numarası
  • Türk Telekom Genel Müdürlük Bilgileri
  • Türk Telekom Web Sitesi İşlemleri
  • Türk Telekom Bize Ulaşın Sayfası
  • Türk Telekom Kariyer Sayfası
  • Türk Telekom Mobil Uygulamaları

Avea, 2016 yılından beri Türk Telekom bünyesinde yer alan bir GSM operatörüdür. Tarifeler hakkında bilgi almak ya da sorunlarınızı iletmek için Avea müşteri hizmetleri numarasına yani Türk Telekom müşteri hizmetlerinin bilgilerine ulaşmanız gerekebilir. Bu nedenle bu yazımızda işinize yarayabilecek tüm güncel iletişim yollarını sıraladık...

Avea'nın yani Türk Telekom'un müşterisiyseniz, tarifeler ve paketler hakkında bilgi almak ya da hizmetlerle ilgili şikayetlerinizi dile getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için çeşitli yolları kullanarak Türk Telekom ile iletişime geçmeniz mümkün. Sizler için yararlı olabilecek Avea müşteri hizmetleri bilgileri ve iletişim yollarını tek tek açıkladık...

Avea Müşteri Hizmetleri Numarası

Avea'nın yani Türk Telekom'un sunduğu hizmetler hakkında aklınıza takılanları sormak ya da sorunlarınızı iletmek isteyebilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken 444 1 500 numaralı Türk Telekom müşteri hizmetlerini yani Avea iletişim merkezini aramaktır. Bu numara aynı zamanda Avea müşteri hizmetleri no, Avea telefon numarası veya Avea iletişim numarası olarak da düşünülebilir. Bu numarayı aradığınızda işlemlerinizi türüne göre otomatik yapabileceğiniz gibi dilerseniz Avea müşteri temsilcisine yani Türk Telekom müşteri temsilcisine de bağlanabilirsiniz.

Türk Telekom Genel Müdürlük Bilgileri

Avea yani Türk Telekom ile yapacağınız işlemler için genel müdürlük ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Bu nedenle Türk Telekom Genel Müdürlüklerine ait iletişim ve adres bilgilerini listeledik:

Türk Telekom Ankara Genel Müdürlüğü

  • Adres: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara
  • Telefon: 444 1 444 / 444 4 564 (KMH)
  • Faks: +90 312 306 07 32

Türk Telekom Gayrettepe Genel Müdürlüğü

  • Adres: Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:40 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul
  • Telefon: +90 212 309 9000

Türk Telekom Esentepe Genel Müdürlüğü

  • Adres: Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi, D Blok, No:16 Şişli 34394 İstanbul
  • Telefon: 0 212 309 10 00
  • Faks: 0 212 306 10 10

Türk Telekom Güneşli Genel Müdürlüğü

  • Adres: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş Merkezi No: 1 34209 Güneşli / İstanbul

Türk Telekom Ümraniye Teknopark Genel Müdürlüğü

  • Adres: Çakmak Mahallesi Balkan Cad No:49 Ümraniye / İstanbul
  • Telefon: +90 216 460 6000

Türk Telekom Acıbadem Genel Müdürlüğü

  • Adres: Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi, No: 150, Acıbadem, Üsküdar / İstanbul
  • Telefon: 444 1 444

Türk Telekom Web Sitesi İşlemleri

Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türk Telekom'un resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "ONLİNE İŞLEMLER" menüsüne tıklayarak birçok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında Türk Telekom'un hızlı işlemler sayfasından da aşağıdaki işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz:

  • Fatura sorgulama/ödeme
  • Lira yükleme
  • Yeni abonelik başvurusu
  • Kurulum randevu işlemleri
  • E-fatura görüntüleme
  • Arıza işlemleri
  • Kapsama haritası
  • Hız testi
  • Borç/alacak sorgulama
  • Pratik çözüm
  • Ofis ve mağazalar

Türk Telekom'un resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom'un hızlı işlemler sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom Ofis ve Mağazaları
Yapacağınız işlem için size en yakın Türk Telekom ofis veya mağazasına gitmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Türk Telekom'un Türkiye genelinde bulunan ofis ve mağazalarının bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom'un ofis ve mağaza bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom Bize Ulaşın Sayfası

Türk Telekom'dan aldığınız hizmetlerle ilgili görüş, öneri ve şikayetlerinizi Türk Telekom'un web sitesi üzerinden iletebilirsiniz. Bunun için aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türk Telekom'un Bize Ulaşın sayfasına ulaşmalısınız:

Türk Telekom'un Bize Ulaşın sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom Kariyer Sayfası

Türk Telekom'un sunduğu iş olanaklarından haberdar olmak veya açık pozisyonlara başvurmak için Türk Telekom'un kariyer sayfasına göz atabilirsiniz. Aşağıda paylaştığımız bağlantıdan Türk Telekom'un kariyer sayfasına ulaşmanız mümkün:

Türk Telekom'un kariyer sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom Mobil Uygulamaları

Türk Telekom Online İşlemler mobil uygulaması ile mobil, evde internet ve ev telefonu aboneliklerinizle ilgili tüm işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Play Store ve App Store'da bulunan bu uygulamayı aşağıda verdiğimiz bağlantılardan akıllı telefonunuza indirebilirsiniz:

Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını Play Store'dan indirmek için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını App Store üzerinden indirmek için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom Sosyal Medya Hesapları
Türk Telekom ile resmi sosyal medya hesapları üzerinden de iletişim kurmanız mümkün. Sizler için Türk Telekom'un resmi sosyal medya hesaplarını listeledik:

Türk Telekom'un resmi Twitter hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Türk Telekom'un resmi Facebook hesabı için TIKLAYINIZ!

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