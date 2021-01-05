Avea müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi, iletişim bilgileri

Avea'nın yani Türk Telekom'un müşterisiyseniz, tarifeler ve paketler hakkında bilgi almak ya da hizmetlerle ilgili şikayetlerinizi dile getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için çeşitli yolları kullanarak Türk Telekom ile iletişime geçmeniz mümkün. Sizler için yararlı olabilecek Avea müşteri hizmetleri bilgileri ve iletişim yollarını tek tek açıkladık...
Avea'nın yani Türk Telekom'un sunduğu hizmetler hakkında aklınıza takılanları sormak ya da sorunlarınızı iletmek isteyebilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken 444 1 500 numaralı Türk Telekom müşteri hizmetlerini yani Avea iletişim merkezini aramaktır. Bu numara aynı zamanda Avea müşteri hizmetleri no, Avea telefon numarası veya Avea iletişim numarası olarak da düşünülebilir. Bu numarayı aradığınızda işlemlerinizi türüne göre otomatik yapabileceğiniz gibi dilerseniz Avea müşteri temsilcisine yani Türk Telekom müşteri temsilcisine de bağlanabilirsiniz.
Avea yani Türk Telekom ile yapacağınız işlemler için genel müdürlük ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Bu nedenle Türk Telekom Genel Müdürlüklerine ait iletişim ve adres bilgilerini listeledik:
Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türk Telekom'un resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "ONLİNE İŞLEMLER" menüsüne tıklayarak birçok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında Türk Telekom'un hızlı işlemler sayfasından da aşağıdaki işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz:
Türk Telekom'un resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Türk Telekom'un hızlı işlemler sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!
Türk Telekom Ofis ve Mağazaları
Yapacağınız işlem için size en yakın Türk Telekom ofis veya mağazasına gitmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Türk Telekom'un Türkiye genelinde bulunan ofis ve mağazalarının bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Türk Telekom'un ofis ve mağaza bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Türk Telekom'dan aldığınız hizmetlerle ilgili görüş, öneri ve şikayetlerinizi Türk Telekom'un web sitesi üzerinden iletebilirsiniz. Bunun için aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türk Telekom'un Bize Ulaşın sayfasına ulaşmalısınız:
Türk Telekom'un Bize Ulaşın sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!
Türk Telekom'un sunduğu iş olanaklarından haberdar olmak veya açık pozisyonlara başvurmak için Türk Telekom'un kariyer sayfasına göz atabilirsiniz. Aşağıda paylaştığımız bağlantıdan Türk Telekom'un kariyer sayfasına ulaşmanız mümkün:
Türk Telekom'un kariyer sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Türk Telekom Online İşlemler mobil uygulaması ile mobil, evde internet ve ev telefonu aboneliklerinizle ilgili tüm işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Play Store ve App Store'da bulunan bu uygulamayı aşağıda verdiğimiz bağlantılardan akıllı telefonunuza indirebilirsiniz:
Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını Play Store'dan indirmek için TIKLAYINIZ!
Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını App Store üzerinden indirmek için TIKLAYINIZ!
Türk Telekom Sosyal Medya Hesapları
Türk Telekom ile resmi sosyal medya hesapları üzerinden de iletişim kurmanız mümkün. Sizler için Türk Telekom'un resmi sosyal medya hesaplarını listeledik:
Türk Telekom'un resmi Twitter hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Türk Telekom'un resmi Facebook hesabı için TIKLAYINIZ!
Okuyucu Yorumları 0 yorum