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AVM'ler açılacak mı? AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs sonrası normalleşme dönemi kararları belli oldu!

16.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki AVM'ler açılacak mı? AVM'ler ne zaman açılacak? İşte 17 Mayıs sonrası normalleşme dönemi kararları...

AVM'ler açılacak mı? AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs sonrası normalleşme dönemi kararları belli oldu!

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile açıklandı. Peki AVM'ler açılacak mı, ne zaman açılacak?

AVM'LER AÇILACAK MI? AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan AVM'ler ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde AVM'ler hafta içi 10.00 ve 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

Genelgede alınan kararların diğer ayrıntıları ise şöyle;

"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleriarasında ise sadece paket servis,
  • Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,
    şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

  • Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
  • Sinema salonları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
  • Hamam, sauna ve masaj salonları,
  • Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilenperakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile bürove ofisler vb. işyerleri;

  • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
  • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim
uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan
hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.

3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir."

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