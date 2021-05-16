AVM'ler açılacak mı? AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs sonrası normalleşme dönemi kararları belli oldu!

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile açıklandı. Peki AVM'ler açılacak mı, ne zaman açılacak?

AVM'LER AÇILACAK MI? AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan AVM'ler ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde AVM'ler hafta içi 10.00 ve 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

Genelgede alınan kararların diğer ayrıntıları ise şöyle;

"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleriarasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,

şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla

faaliyetlerine devam edebileceklerdir.