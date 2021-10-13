HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AVM önünde taksicilere "turist" tepkisi! Türk yolcuları bırakıp Arapları aldılar

AVM önünde taksicilere "turist" tepkisi! Türk yolcuları bırakıp Arapları aldılar

13.10.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa' da Türk yolcu AVM önüne taksi çağırdı. AVM önüne gelen taksici, turistleri görünce Türk yolcuları bırakıp Arap turistleri aldı. Aynı AVM önünde benzer görüntüler yaşandığını belirten taksi bekleyenler duruma tepki gösterdi. Taksici Ali Osman Danışmaz, ''Burası baya problemli bir nokta. Taksim, Beşiktaş gibi yerlerde takılıp adı çıkan taksiciler buraya geliyor Arap müşteri almak için" ifadesini kullandı.

AVM önünde taksicilere "turist" tepkisi! Türk yolcuları bırakıp Arapları aldılar

İstanbul'da taksiciler ile müşteriler arasında yaşanan tartışmalar devam ederken, bir olay da Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Türk yolcunun AVM önüne çağırdığı taksici, kendisini çağıranları bırakarak, o anda gördüğü Arap turistleri aldı. Taksicinin, kendisini çağıranlar yerine turistleri aldığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksicinin almadığı yolcular, durumdan şikayetçi olurken, Gaziosmanpaşa'da son zamanlarda AVM'nin önünde gördükleri turistleri alıp, Türk yolcu almayan taksiciler tepkilere neden oluyor. Bir yolcu, "10 dakikalık yol gideceğim ama değişim saati diyerek beni almadı. Bizden sonra da 10 kişi bindi" dedi.

"BUNLARIN OLMAMASI LAZIM"

Taksi durağı Başkanı Salih Uzuntaş, "Biz burada oluyoruz, zabıta ekiplerini de çağırıyoruz. Şikayetçiyiz. Taksim, Eminönü, Sirkeci, Sultanahmet gibi yerlerde daha çok denetimin yapılması gerekiyor. Yenikapı'dan 4 müşteri alıp Bakırköy'e götürüyor. Beni almıyor ama 4 kişiyi alıyor. Bunların olmaması lazım. Burada bizim taksicilerin yanlış yapma lüksü yok. Burada kameralar var biz ceza veriyoruz. Yabancı taksicilerden sıkıntı çekiyoruz. Bu da bizim durağa mal oluyor" diye konuştu.

Screenshot_14

"ADI ÇIKMIŞ TAKSİCİLER BURAYA GELİYOR"

Taksici Ali Osman Danışmaz ise, "Biz yolcuları dizmişiz tabii yerli yabancı fark etmeksizin. Bir araba geliyor, bizim durağa ait olmayan, camdan kafasını çıkartıp 'Ben Aksaray'a gideceğim. Taksim'e gideceğim. Mecidiyeköy'e gideceğim' ya sıra gelmiş biz olsak aynı durumda düşünsenize 'ben oraya gitmiyorum' diyor. Biraz vicdan muhasebesi de yapmak lazım. Aynı duruma kendi ailemizi koysak her şeyin farkına varacağız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burası baya problemli bir nokta. Taksim, Beşiktaş gibi yerlerde takılıp adı çıkan taksiciler buraya geliyor Arap müşteri almak için" ifadesini kullandı.

Screenshot_1

"BEYLİKDÜZÜ'NE YOLCU ÇIKTIĞI ZAMAN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Değişim saati olduğunu söyleyerek müşteri almayan taksici, "Arabayı vermeye gidiyorum değişim saati. Biz hep Türk alıyoruz. Yabancı almıyoruz. Bir kadın 'bizi almıyorsunuz' dedi. Sizin gibi, ben de dedim ki, 'alakası yok'. Bu saat değişim saati. Değişim yapmayalım mı yani. Biz uzun gidemiyoruz. Benim Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne yolcu çıktığı zaman tüylerim diken diken oluyor. 4 saat sürüyor orası. Ayaklarım tutmuyor, trafik bizi öldürüyor" dedi.

TÜRK YOLCU YERİNE TURİST YOLCU ALAN TAKSİCİ KAMERADA

İddiaya göre Türk yolcu tarafından AVM önüne çağrılan taksici, o anda gördüğü Arap turistleri taksiye aldı. Yolculardan biri o anları cep telefonu kamerasına çekerek taksiciden şikayetçi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında anlaşılıyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke ettiKocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Turistlerin 'kız arkadaşa bakma' kavgası pes dedirttiTuristlerin 'kız arkadaşa bakma' kavgası pes dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Boşanma kararı sonrası olay gönderme

Bakan Koca duyurdu: Artıyor!

Bakan Koca duyurdu: Artıyor!

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

"Yüzde 300-400 arası zam" iddiası olay oldu!

"Yüzde 300-400 arası zam" iddiası olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.