Avokado nasıl olgunlaştırılır? Avokadoyu hızla olgunlaştıran yöntem

Son zamanlarda oldukça popüler olan avokado meyvesi faydalarıyla dikkat çekiyor. Avokado bol miktarda C vitamini, E vitamini, B vitamini, K Vitamini barındırmasının yanı sıra B2, B3 ile B5 ve B6 vitamini de içermektedir. Peki, avokado nasıl olgunlaştırılır?

AVOKADOYU HIZLA OLGUNLAŞTIRAN YÖNTEM

Olgunlaşmamış avokadoyu kahverengi kâğıt bir torbaya koy. Torba avokadoyu olgunlaştıran etilen gazını içerde tutmak için kullanılır. Torbada herhangi bir delik olmadığından emin ol.

Kâğıt torba sadece bir araç. Ortamda gazın aynı şekilde hapsedilebileceği başka bir yöntem bulabilirsen onu da kullanabilirsin.

Kahverengi kâğıt torbaya muz, elma veya domates koy. Muz en iyisidir, ancak diğer meyveler de aynı işi görür. Elinde bu yiyeceklerin hiçbiri yoksa ama bir ya da iki tane daha avokadon varsa hepsini bir arada olacak şekilde torbanın içerisine koy.

Bu meyveler diğer meyvelerden daha fazla etilen gazı yayar. Ne kadar fazla etilen gazı üretirlerse de avokado o kadar daha hızlı olgunlaşır.

Torbayı ağzı kapalı bir şekilde oda sıcaklığında sakla. Güneş ışığından uzak tut; 18-24 ºC en iyisidir. Torbanda fazladan meyve yoksa avokadolarının olgunlaşması 2-5 gün sürecektir.

Belli aralıklarla kontrol et. Eklenen meyve olgunlaşma sürecini önemli ölçüde hızlandıracak ve avokado 1-3 gün içinde olgunlaşacaktır. Avokadon kolayca soyulacak hâle geldiğinde olgunlaşmış demektir. Rengine bakarak anlamak bazen zor olduğundan hafifçe dokunarak yumuşak olup olmadığını hisset.

Olgunlaşmamış bir avokado güzel görünümlü ve yeşil olacaktır. Olgunlaştıkça mor ve siyah renklerde izler belirecektir (o zaman yaklaşık 2 gün içinde tüketebilirsin). Avokadon bir sonraki öğünün için hazır olduğunda rengi kopkoyu yeşil/kahverengi neredeyse mora çalan bir siyahtır.

Olgunlaşınca birkaç gün buzdolabında saklanabilir, ancak zaman ilerledikçe lezzetini kaybedecektir.