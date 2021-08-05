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  4. Avrasya Tüneli girişinde feci kaza! Araçlara çarptıktan sonra takla attı

Avrasya Tüneli girişinde feci kaza! Araçlara çarptıktan sonra takla attı

05.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde meydana gelen kazada otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazada ağır bir şekilde yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 16.30 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi.

TAKLA ATTI

A.A (47) isimli otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Avrasya polis uygulama noktası trafik dubalarına ve 3 farklı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Polis noktasında bulunan polisler kazayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan otomobilin sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazada diğer otomobil sürücüler kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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