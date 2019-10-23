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Avrupa Azınlık Hakları Grubundan Yunanistan'a Türk azınlık için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

Avrupa Azınlık Hakları Grubu: - "Yunan makamları, Batı Trakya'daki Türk azınlığı tanımak için acilen önlem almalı ve azınlık haklarının bütünüyle uygulanması için tüm engelleri kaldırmalıdır"

GÜMÜLCİNE (AA) - Avrupa Azınlık Hakları Grubu (MRGE), Yunanistan'a, Batı Trakya'daki Türk azınlığı tanıması ve azınlık haklarının özgürce kullanmasındaki tüm engelleri kaldırılması çağrısı yaptı.

Uluslararası Azınlık Hakları Grubunun (İMRG) Avrupa'daki kardeş kuruluşu MRGE tarafından Türk azınlıkla ilgili rapor yayımlandı.

Türk azınlığın bugün bulunduğu topraklarda asırlardır varlığını sürdürdüğüne ancak iç ve uluslararası hukukta yer alan bir dizi koruyucu maddeye rağmen Yunan devleti tarafından tanınmadığına işaret edilen raporda, "Bu durum, (azınlık toplumunun) yeni dernekler kurmasında, kendi kültürlerini yaşamasında ve Türk dilinde eğitim verilmesiyle ilgili yeteneklerinin kısıtlanmasında geniş engeller yelpazesi oluşturdu. Bu da, kimlik, katılımcılık ve kendini ifade etme konusunda ciddi tehlike oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türk azınlığın, dini özgürlükler konusunda da ciddi engellerle karşı karşıya bulunduğuna işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Türk azınlık ayrıca dini liderlerinin belirlenmesinde devlet müdahalesi dahil dini özgürlükler konusunda da bazı engellerle karşı karşıya bulunmaktadır. Türk azınlığın hakları, Yunanistan'ın insan haklarıyla ilgili bir dizi antlaşmaya imza atmış olması ve Avrupa Birliği üyesi olarak yükümlülüklerine rağmen halen yaklaşık bir asır önce oluşturulan bir çerçeve ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, Yunan makamları, Batı Trakya'daki Türk azınlığı tanımak için acilen önlem almalı ve haklarını bütünüyle uygulaması için tüm engelleri kaldırmalı."

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Anahtar Kelimeler:
MRGE Türk Azınlık Yunanistan

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