HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Avrupa Birliği'nden 2030'u hedef alan dijital plan!

Avrupa Birliği'nden 2030'u hedef alan dijital plan!

10.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avrupa Birliği'nden 2030'u hedef alan dijital plan!

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar küresel yarı iletken üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltmaya ve Avrupa'nın dijital dönüşüme yönelik stratejisini içeren "2030 Dijital Pusula" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Birliğin 2030 yılı dijital hedeflerini içeren çalışmaya göre, AB çapında, bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çalışan sayısı 20 milyona çıkarılacak.

Avrupa'daki yetişkin nüfusun yüzde 80'inin, temel dijital becerileri olacak.

Güvenli ve yüksek performanslı sürdürülebilir dijital altyapılar kurulacak.

Avrupa'daki bütün evlerde gigabit hızında internet olacak ve kalabalık bölgelerde 5G iletişim teknolojisi yer alacak.

Küresel yarı iletken üretiminin yüzde 20'si Avrupa'da gerçekleştirilecek.

Avrupa, ilk kuantum bilgisayarına sahip olacak.

İşletmelerin dijital dönüşümü sağlanacak.

Firmaların yüzde 75'i bulut, veri ve yapay zeka kullanacak.

AB ülkelerinde değeri 1 milyar doların üzeri 250 genç teknoloji şirketi bulunacak.

Temel kamu hizmetlerinin tümü internet ortamında verilecek.

Bütün vatandaşlar tıbbi kayıtlarına elektronik ortamda erişebilecek.

Vatandaşların yüzde 80'i dijital kimliklerini kullanacak.

Bu alanlara yapılacak yatırımlara AB bütçesi ve ekonomik kurtarma programından mali kaynak sağlanacak.

Söz konusu planın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

AB ülkeleri, kritik teknolojilerde ABD ve Çin'in oldukça gerisinde yer alıyor.

AB'den şoke eden suçlama!AB'den şoke eden suçlama!

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte Avrupa'da çip ve yarı iletken gibi teknolojik malzemelerin bulunamaması nedeniyle otomobil fabrikaları üretimi durdurmuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
4GB ekran kartı ile mining 4GB ekran kartı ile mining
Halk emeklilik iletişimHalk emeklilik iletişim
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı!

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı!

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Apple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildi

Apple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildi

4GB ekran kartı ile mining

4GB ekran kartı ile mining

Telefon üretimi neden yavaşladı?

Telefon üretimi neden yavaşladı?

Xiaomi Mi 10S'in görücüye çıkacağı tarih belli oldu

Xiaomi Mi 10S'in görücüye çıkacağı tarih belli oldu

Xiaomi Türkiye, iş ilanı verdi

Türkiye'de fabrika kuruyor! İş ilanı verdiler

Google kalp ve solunum hızı izleyicisi hazır

Google kalp ve solunum hızı izleyicisi hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.