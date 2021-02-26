Avrupa Birliği'nden 'aşı sertifikası' açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 krizinin ele alındığı AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü toplantısının bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen, aşı sertifikası meselesinin detaylıca ele alındığını, böyle bir belgenin ne için kullanılacağının "her ülkenin kendisinin alacağı siyasi bir karar" olduğunu vurguladı. Bilimsel açıdan da bulaşıcılığın ne derece engellendiği, aşının ne kadar süreyle koruma sağladığı gibi bilgilere ihtiyaç bulunduğunu ancak İsrail gibi ülkelerden umut veren sonuçlar gelmeye başladığını aktaran von der Leyen, şu ana kadar sertifika hakkında yapılan teknik çalışmalarda belgenin IBAN gibi bir kodla ne tür aşının yapıldığı, nerede yapıldığı gibi temel tıbbi bilgilerin bulunacağını, sistemin AB ülkeleri tarafından sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Von der Leyen, "Aşı sertifikası çalışmaları zaman alacak ve en azından 3 ay sürecek. O yüzden beklentiler çok erken ve çok yüksek değil." dedi.

Sertifikanın kişilere ait aşılama bilgisi dışında negatif PCR testi sonucu, Kovid-19 geçirip antikor oluşturup oluşturmadığı gibi bilgileri de içereceğini kaydeden von der Leyen, "Yaza kadar bu tür bir sertifika uygulamaya sokmak istiyorsak üye ülkeler ilkeler ve kullanılacak teknoloji üzerindeki mutabakattan ziyade bunun sağlık ve sınır kontrol sistemlerine dağıtımında hızlı davranmalı." diye konuştu. "APPLE VE GOOGLE BOŞLUĞU DOLDURMASIN" Von der Leyen, sertifika sistemini oluştururken "Avrupa çözümü" kullanmaları gerektiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı, "Aksi takdirde bu boşluğu başkaları doldurur. Bildiğimiz kadarıyla Apple ve Google Dünya Sağlık Örgütü'ne bazı çözümler önerdi. Burada hassas bilgilerden bahsediyoruz." dedi. Sertifika sisteminin hazırlanması için 3 aylık sürenin teknik çalışmalar için gerektiğini ifade eden von der Leyen, sertifikada yer alacak veriler üzerinde anlaştıklarını, sertifikaya sahip olan kişinin neler yapabileceğinin asıl meseleyi oluşturduğunu söyledi. Von der Leyen, aşı sertifikası olmayan kişilerin negatif PCR test sonucu veya hızlı antijen testiyle sertifika sahibi olanlarla aynı haklara sahip olmasının bir seçenek oluşturduğunu dile getirdi.

AB'DE YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 8'İ AŞILANDI Von der Leyen, AB'deki aşılamalarla ilgili bilgi verirken de bugüne kadar 51 milyon doz aşının teslim edildiğini, 29 milyon aşının uygulandığını, bunun da yetişkin nüfusun yüzde 8'i anlamına geldiğini söyledi. Von der Leyen, aşı lisanslarının firmalarca paylaşılması zorunluluğu getirilmesi fikri hakkındaki soru üzerine de şirketlerin lisanslarını "gönüllü olarak" paylaşması görüşünde olduğunu vurguladı. MICHEL: ÖNCELİĞİMİZ ÜRETİM VE TEDARİKİ HIZLANDIRMAK AB Konseyi Başkanı Charles Michel de toplantıda aşılar, yeni varyantlar, seyahat kısıtlamaları, aşı sertifikaları uluslararası dayanışma, krizden alınan dersler, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve Avrupa’da koordinasyonun geliştirilmesi gibi konuları ele aldıklarını anlattı. Önceliklerinin AB ülkelerinde aşılamaların, aşı üretiminin ve tedarikinin hızlandırılması olduğuna dikkati çeken Michel, bu konuda Komisyon'un sektörle birlikte çalışarak tıkanmaları aşma ve üretimi arttırma çabalarını destekledikleri söyledi. Michel, aşı tedarikinin daha öngörülebilir ve şeffaf olması gerektiğine işaret ederek, ilaç şirketlerinin aşı anlaşmalarındaki taahhütlerine uyması gerektiğini belirtti.