Avrupa Birliği'nden Macaristan açıklaması! 32 milyar euroluk destek tehlikede

Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Macaristan ve Polonya'nın AB bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açtıkları davaların Avrupa Adalet Divanı tarafından daha önce reddedildiğini, bu nedenle AB Komisyonunun attığı adımın doğru olduğunu söyledi.

AB Komisyonunun, Macar hükümetine endişelerle ilgili cevap verme fırsatı tanıdığını ve cevapların da incelendiğini belirten Von der Leyen, yapılan değerlendirmeler neticesinde bir sonraki adıma geçilmesi kararının alındığını ifade etti.

Macaristan'daki en büyük sorunun yolsuzluk olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, yolsuzlukla mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

32 MİLYAR EURO TEHLİKEDE

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasını geçen yıl martta AB Adalet Divanına taşımıştı.

Avrupa Adalet Divanı 16 Şubat'ta açıkladığı kararda, Macaristan ve Polonya tarafından AB bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açılan davaları reddetmiş, iki üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önünü açmıştı.



Macaristan süreç sonunda gelecek 5 yıl içinde yaklaşık 32 milyar euroluk AB desteğini kaybedebilir.

ORBAN OYLARIN YÜZDE 53'ÜNÜ ALDI

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, Başbakan Orban liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu seçim öncesi yapılan anketlerin bir hayli üstünde bir başarı elde ederek oyların yüzde 53'ünü aldı. Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" ise oyların yaklaşık yüzde 35'ini alabildi.



Beklentilerin üzerinde oy alan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) de oyların yüzde 6'sını alarak yüzde 5'lik seçim barajını geçip ilk kez parlamentoya girdi.



Böylece Fidesz-KDNP koalisyonu çıkardığı 135 milletvekiliyle 199 sandalyeli mecliste üçte ikilik çoğunluğu elde etti.

"AY'DAN BİLE GÖRÜLEBİLECEK BİR ZAFER"

Seçim sonuçlarının ardından zafer konuşması yapan Orban "Çok büyük başarı kazandık. Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin." ifadesini kullanmıştı. Muhalefetin ittifak yapmasına rağmen seçimi kazandıklarını dile getiren Orban, bazı "uluslararası güçler ve kurumların desteğine rağmen" muhalefetin başarısız olduğunu belirtmişti.



