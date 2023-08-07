Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' vurgusu dikkat çekti! Bakan Fidan: "Küresel AB, Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz"

Bakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılış töreni öncesi, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra konferansın açılış töreninde konuşan Fidan, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinden Yunanistan ile ilişkilere değin birçok konuda önemli mesajlar verdi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız.

AB'YE 'STRATEJİK KÖRLÜK' TEPKİSİ

"Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Yeni dönemde Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir. Küresel AB, Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

"Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı hasssasiyetle korumaya devam edeceğiz. Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız. Yunanistan'dan, Ege'de bizimle aynı samimiyeti bekliyoruz.

ERDOĞAN BÜYÜKELÇİLERİ KABUL EDECEK

AA'nın aktardığına göre; Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana yapılan Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da düzenleniyor.

Gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferası'nın bu yılki teması "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi.