Avrupa'da bir ilk! O ülkede salgın sona erdi

Karadağ, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının Avrupa'da en son görüldüğü ülke olma özelliği taşıyor.

Balkanların turistik ülkesi Karadağ, Avrupa'da aktif koronavirüs vakasının görülmediği ilk ülke olarak da kayıtlara geçti.

Adriyatik Denizi kıyısında yer alan yarım milyonluk nüfusa sahip Karadağ'da yapılan resmi açıklamaya göre ülkede şu anda koronavirüs taşıyan yok.

İlk vakanın 17 Mart'ta kayıtlara geçtiği Karadağ'da toplamda 324 kişi corona virüse yakalandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Karadağ genelinde dokuz kişi hayatını kaybetti.

Avrupa genelinde koronavirüs salgınına bağlı sebeplerden ötürü can kayıpları devam ederken Karadağ Başbakanı Milo Djukanoviç "böylesine korkunç bir virüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık" dedi.

Açıklama ilke birlikte Karadağ genelinde herhangi bir yeni vakanın bulunmadığı ilan edildi.

324 vakanın görüldüğü ülkede tedavi sonucu 315 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.

Öte yandan dünya genelinde corona virüs vaka sayısı beş buçuk milyona ulaştı.

Tüm dünyada 2 milyon 230 bin kişi tedavi sonucu iyileşip taburcu oldu.

Şu ana kadar ise dünya genelinde 346 bin kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri corona virüs salgınında vaka ve can kaybı bakımından birinci sırada yer alıyor.



