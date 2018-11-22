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Avrupa'da 'Cebelitarık' çatlağı! İspanya'dan 'Hayır oyu veririz' çıkışı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2018 07:04 | Son Güncelleme

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, taslak Brexit anlaşmasında İspanya'ya komşu İngiltere toprağı olan Cebelitarık ile ilgili bölümlerin değişmemesi durumunda Brexit anlaşmasına karşı oy kullanacaklarını söyledi.

Avrupa'da 'Cebelitarık' çatlağı! İspanya'dan 'Hayır oyu veririz' çıkışı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tartışmalı İngiltere toprağı Cebelitarık konusundaki metnin değiştirilmemesi halinde, İspanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB)taslak Brexit anlaşmasına karşı oy kullanacağını belirtti.

Sanchez Madrid'deki konferansta yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle Cebelitarık ile ilgili hiçbir değişiklik yapılmazsa, İspanya Brexit anlaşmasına hayır oyu verecek" dedi.

İspanya'nın güney kıyısındaki küçük bir yarımada ve 1713'ten beri İngiltere toprağı olan Cebelitarık, Anglo-İspanyol ilişkilerinde önemli bir anlaşmazlık konusu. İspanya uzun süredir egemenlik hakkı talep ediyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell Pazartesi günü yaptığı açıklamada Madrid'in Brexit anlaşmasının, Londra ile AB arasındaki gelecekteki ilişkilere dair müzakerelerin Cebelitarık için geçerli olmayacağını açıklığa kavuşturmasını istediğini söylemişti.

Cebelitarık nüfusunun yüzde 96'sı 2016 referandumunda AB'de kalma lehine oy kullanmasına rağmen, Cebelitarık Mart ayında İngiltere ile birlikte AB'den ayrılacak.

İspanya geçen hafta taslak Brexit anlaşmasına Cebelitarık hakkında protokolün dahil edilmesini memnuniyetle karşıladı, ancak Borrell Pazartesi günü yaptığı açıklamada, protokolün konuyla ilgili "belirli bir karışıklığa" neden olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Cebelitarık Brexit

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