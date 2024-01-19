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Avrupa'da savaş alarmı! "30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit"

19.01.2024 13:48 | Son Güncelleme:
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşları referans alarak yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 30 yıldır görülmemiş bir askeri tehditle karşı karşıya olduğunu savundu. Rusya'nın her gün Avrupa'yı ve Baltık ülkelerini tehdit ettiğini vurgulayan Bakan Pistorius, en kötü senaryoya hazırlandıklarını belirtti.

Avrupa'da savaş alarmı! "30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit"

Uluslararası kamuoyu İsrail'in Gazze katliamlarına seyirci kalırken bölgedeki farklı noktalarda da çatışmalar devam ediyor. Son dönemde İran'ın geri planını oluşturduğu Irak, Suriye ve Pakistan çatışmaları, Orta Doğu'daki çatışmaların bir bölge savaşına dönmesi kabusunu da akıllara getiriyor.

Çatışmalar sadece Orta Doğu'yla sınırlı da kalmıyor. Kuzeyde de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş neredeyse ikinci senesine girdi. Avrupa devletleri çatışmaların Ukrayna üzerinden kıtaya sıçrayacağı endişesiyle tedbirler alırken Alman Savunma Bakanı Pistorius'tan Rusya tehdidiyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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"30 YILDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bakan Pistorius, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, halihazırda muhtemel bir Rus saldırısının olacağını düşünmediğini ifade ederek uzmanların bu konudaki beklentilerini paylaştı.

"Hem olası hem de maksimum risk senaryolarını analiz ediyoruz. Kesin olan bir şey var ki, Avrupa'da bir kez daha 30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit durumuyla karşı karşıyayız." diyen Boris Pistorius, bunu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında gördüklerini belirtti.

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EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANILIYOR

Pistorius, "Kremlin'den neredeyse her gün tehditler duyuyoruz, son olarak Baltık ülkelerindeki dostlarımıza karşı olduğu gibi... Dolayısıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bir gün bir NATO ülkesine bile saldırabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Elbette en kötü senaryoları düşünmek gibi bir görevimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Gazetenin "Rusya'nın saldırı riski ne kadar büyük? Buna hazırlanmak için ne kadar zamanımız var?" şeklindeki sorusuna Pistorius, "Şu anda bir Rus saldırısının muhtemel olduğunu düşünmüyorum. Uzmanlarımız bunun 5 ila 8 yıllık bir sürede mümkün olabileceğini bekliyorlar." yanıtını verdi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Almanya Rusya Ukrayna Avrupa savaş
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