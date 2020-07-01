HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Avrupa'dan onay aldı: OnePlus 8 Pro 2020'nin en iyisi seçildi!

Avrupa'dan onay aldı: OnePlus 8 Pro 2020'nin en iyisi seçildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

En iyi akıllı telefon 2020 ödülünü alan telefon belli oldu. Avrupa Donanım Birliği (EHA), OnePlus 8 Pro'yu en iyi akıllı telefon seçti. OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy 20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro gibi rakiplerini ise geride bıraktı.

Avrupa'dan onay aldı: OnePlus 8 Pro 2020'nin en iyisi seçildi!

En iyi telefon hangisi? sorusu sıklıkla soruluyor. Özellikle bir akıllı telefon alma arefesinde olan tüketiciler, arama motorlarında bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Çünkü her tüketici, her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu konuda onların yardımına ise çeşitli araştırma şirketleri ve kuruluşlar yetişiyor. Avrupa Donanım Birliği'nin (EHA) düzenlediği etkinlikte bu soruya oldukça iyi bir şekilde cevap veriyor.

EN İYİ AKILLI TELEFON ÖDÜLÜ İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR

Avrupa Donanım Birliği'nin en iyi donanım ödüllerini kazananlar açıkladı. EHA'nın düzenlediği etkinlikte akıllı telefonlar kategorisinde ödülü ise OnePlus'ın fiyat performans katili OnePlus 8 Pro kaptı. OnePlus 8 Pro kendisinden çok daha pahalıya satılan Samsung Galaxy S20 Ultra'yı ve her pazardaki rakibi Xiaomi Mi 10 Pro'yu geçerek ödülü evine götürdü.

OnePlus 8 Pro

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

OnePlus 8 Pro özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekranın altında ise Snapdragon 865 işlemcisi, 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun kameraları ise 48 MP + 16 MP + 2 MP çözünürlüğünde. OnePlus 8 Pro ülkemizde çeşitli satış kanalları aracılığıyla satın alınabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Apple'dan Türkiye'ye zam yağmuru! İşte yeni fiyatlarApple'dan Türkiye'ye zam yağmuru! İşte yeni fiyatlar
Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Cenaze sahibinin testi pozitif çıktı! Mahallede alarm verildi

Cenaze sahibinin testi pozitif çıktı! Mahallede alarm verildi

İlginizi Çekebilir

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BTK'dan yeni düzenleme! Birçok cihaza IMEI şartı geliyor

BTK'dan yeni düzenleme! Birçok cihaza IMEI şartı geliyor

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs yine vurdu: Google, Instagram ve WhatsApp'ı kullanıcılara bıraktı!

Yeni Instagram ve WhatsApp kararı! Fotoğraflarınız yok olabilir

Apple'dan Türkiye'ye iPhone fiyatlarını uçuran zam! İşte yeni fiyatlar

Apple'dan Türkiye'ye zam yağmuru! İşte yeni fiyatlar

Zamanı gelmişti: Volkswagen'in 116 yıllık fabrikası artık 'elektrikleniyor!'

Volkswagen'in 116 yıllık fabrikası kabuk değiştiriyor!

iPhone SE 2020'nin rakibi OnePlus Nord resmen doğrulandı!

İşte uygun fiyatlı iPhone'un en dişli rakibi

Android kullanıcıları dikkat! Bu püf noktaları kesinlikle bilmelisiniz! Üstüne basılı tutarak...

Bilmediğinize pişman olacağınız telefon püf noktaları!

Koronavirüs etkisi: Cenevre Otomobil Fuarı tekrar ertelendi!

Otomobil severler merakla bekliyordu! Tekrar ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.