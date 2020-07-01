Avrupa'dan onay aldı: OnePlus 8 Pro 2020'nin en iyisi seçildi!

En iyi telefon hangisi? sorusu sıklıkla soruluyor. Özellikle bir akıllı telefon alma arefesinde olan tüketiciler, arama motorlarında bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Çünkü her tüketici, her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu konuda onların yardımına ise çeşitli araştırma şirketleri ve kuruluşlar yetişiyor. Avrupa Donanım Birliği'nin (EHA) düzenlediği etkinlikte bu soruya oldukça iyi bir şekilde cevap veriyor.

EN İYİ AKILLI TELEFON ÖDÜLÜ İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR

Avrupa Donanım Birliği'nin en iyi donanım ödüllerini kazananlar açıkladı. EHA'nın düzenlediği etkinlikte akıllı telefonlar kategorisinde ödülü ise OnePlus'ın fiyat performans katili OnePlus 8 Pro kaptı. OnePlus 8 Pro kendisinden çok daha pahalıya satılan Samsung Galaxy S20 Ultra'yı ve her pazardaki rakibi Xiaomi Mi 10 Pro'yu geçerek ödülü evine götürdü.

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

OnePlus 8 Pro özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekranın altında ise Snapdragon 865 işlemcisi, 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun kameraları ise 48 MP + 16 MP + 2 MP çözünürlüğünde. OnePlus 8 Pro ülkemizde çeşitli satış kanalları aracılığıyla satın alınabiliyor.

