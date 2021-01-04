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Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha iflas etti

04.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha iflas etti

Almanya’nın Köln kentinde 1972 yılından beri faaliyet gösteren ve Avrupa’nın en büyük genelevi olarak bilinen Pascha isimli genelev işletmesi, iflas başvurusunda bulundu.

Köln Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran genelevi işleten Lobscheid adlı şirketin Genel Müdürü Armin Lobscheid (64), iflas başvurusu yaptıklarını doğruladı. Korona salgını nedeniyle iflas ettiklerini belirten Lobscheid, Bild gazetesine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “60 çalışana işten çıkarıldıklarını bildirdik. Aylık 6 rakamlı sabit giderimizi karşılayamaz durumdaydık” dedi.

150 SEKS İŞÇİSİ KADIN ÇALIŞIYORDU

Pascha adlı işletme, korona salgını krizi nedeniyle kapatılmıştı. Bir ara belli şartlar altında çalışmasına izin verilen işletme, daha sonra tekrar korona önlemleri çerçevesinde kapılarını kapatmak durumunda kalmıştı. Ehrenfeld Horn caddesi üzerinde restoran, bar ve saunanın da bulunduğu 10 katlı bir binada faaliyet gösteren işletmede 150 kadın seks işçisi olarak çalışıyordu. Genelevin restoranında, temizlik, güvenlik ve idari işlerinde ise 60 kadar personel görev yapıyordu. Pascha’da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı. 9 bin metrekarelik 10 katlı binanın bundan sonraki akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.

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