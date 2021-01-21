Avrupa Parlamentosu'ndan işverene mesai dışında "çalışanı rahatsız etme" mesajı

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çalışanlara iş saatleri dışında ulaşılamamasına yönelik "İrtibatı kesme hakkı" ile ilgili hazırlanan rapor, 472 "evet", 126 "hayır" ve 83 "çekimser" oyla kabul edildi.

DİJİTALLEŞMENİN GETİRDİĞİ DEZAVANTAJLAR

Raporda, dijitalleşme ve çeşitli teknolojik cihazların, işçi ve işverenlere ekonomik ve sosyal faydalar sağladığı, çalışmada esnekliği ve özerkliği arttırdığı, işe gidip gelme sürelerini kısalttığı, bununla birlikte işin yoğunlaşması, çalışma saatlerinin uzaması, iş ve özel hayat arasındaki sınırların aşılması gibi dezavantajlara, istihdamla ilgili çeşitli etik ve yasal sorunlara neden olduğu kaydedildi.

Son dönemde dijital araçlar ve teknolojik cihazların iş amaçlı kullanımının çok arttığı hatırlatılan raporda, bunun sürekli bağlı, her zaman açık ve göreve hazır olma kültürü ile sonuçlandığı ifade edildi.

EVDEN ÇALIŞMALARDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Raporda, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle evden çalışmaların da önemli ölçüde arttığı anımsatılarak, bu durumun mevcut sorunları arttırdığı ve kendine özgü yeni problemler ortaya çıkardığı belirtildi.