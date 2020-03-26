HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa Parlamentosu’ndan olağanüstü 'koronavirüs' toplantısı

Avrupa Parlamentosu’ndan olağanüstü 'koronavirüs' toplantısı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Koronavirüsün (Covid-19) Avrupa’da yayılmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) olağanüstü toplandı.

Avrupa Parlamentosu’ndan olağanüstü 'koronavirüs' toplantısı

Toplantıda, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve finansal yasaların oylanması bekleniyor.

Koronavirüsün İtalya ve İspanya’da hızla yayılması ve ölüm oranlarının artması sonrası Avrupa Parlamentosu, olağanüstü toplandı. Toplantıda oylama yapacak milletvekillerinin, salonda olmadan uzaktan oylamaya katılacağı açıklandı.

Toplantıda, üye devletlere 37 milyar euro tutarındaki Uyum Fonu’nda kullanılabilirlik sağlamanın yanı sıra, AB Dayanışma Fonu’nu halk sağlığını kapsayacak şekilde genişletmeye ilişkin yasaların oylamaya sunulacağı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara bunu yaptılarSokağa çıkma yasağına uymayanlara bunu yaptılar
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Covid-19 AP

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Keyif yaptı! Küvetten paylaştı

Keyif yaptı! Küvetten paylaştı

El yıkama uyarısını yanlış anlamış! Olay video

El yıkama uyarısını yanlış anlamış! Olay video

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Diğer Haberler
Romanya Sağlık Bakanı istifa etti!

Romanya Sağlık Bakanı istifa etti!

DSÖ'den önemli açıklama

DSÖ'den önemli açıklama

Son dakika İran ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölü ve ve vaka sayısı arttı

İran ve İspanya'da ölü sayısı artıyor!

İran'daki salgında ikinci dalga korkusu: Şehirler arası seyahat yasaklandı

İran'daki salgında ikinci dalga korkusu: Şehirler arası seyahat yasaklandı

Neden bu kadar çok ünlü koronavirüse yakalandı?

Neden bu kadar çok ünlü koronavirüse yakalandı?

İzlanda'dan koronavirüs keşfi: 40 farklı mutasyon tespit edildi

İzlanda'dan koronavirüs keşfi: 40 farklı mutasyon tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.