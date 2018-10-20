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Avrupa, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasını yeterli bulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 20:53 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel: "(Kaşıkçının öldürülmesi) Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz" - AP Başkanı Antonio Tajani: "Acilen, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı" - İspanya hükümeti: "Olayın sorumluları, ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma sonrası adalete hesap vermeli" - Hollanda Başbakanı Mark Rutte: "Tam olarak ne oldu, kim sorumlu? Geniş çaplı araştırma yapılması önemli" - Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen: "Olayla ilgili yaşananların tamamının anlatılmadığı gün gibi gerçek" - İngiltere Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'dan gelen haberi ve atacağımız sonraki adımları ele alıyoruz"

MADRİD (AA) - Avrupa ülkeleri ve insan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamayı yeterli bulmayıp, konunun ayrıntılarıyla aydınlatılmasını istedi.

Suudi yetkililerin, Kaşıkçı'nın kaybolmasından 2 hafta sonra yaptığı ve 60 yaşındaki gazetecinin "kavga esnasında öldüğünü" iddia ederek "olayı saklamaya çalışan sorumlularının gözaltına alındığı" şeklindeki açıklamaları, liderler, insan hakları örgütleri ve meslek kuruluşlarını tatmin etmedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını "korkunç" olarak niteleyerek, "Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz." dedi.

Gün içinde yayımlanan Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortak yazılı açıklamasında da olay şiddetle kınanırken, "Suudi Arabistan'dan, ölümün arka planıyla ilgili saydamlık bekliyoruz." ifadesi kullanıldı. Sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan olayın seyriyle ilgili verilen bilgilerin yetersiz olduğu belirtildi.

- "Uluslararası soruşturma başlatılmalı"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de "Acilen, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı." dedi. Tajani, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin detayların açığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

İspanya hükümeti, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanların, ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma sonrası adalete hesap vermesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada İspanya'nın, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan Savcılığının yaptığı açıklama karşısında "dehşete düştüğü" vurgulandı.

- "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kaşıkçı konusunda tam neler yaşandığıyla ilgili daha çok soru işareti olduğunu belirterek, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım." ifadesini kullandı.

Rutte Fransa, Almanya ve İngiltere'nin inandırıcı bir araştırma yapılması için yaptığı çağrıya katılarak, "Tam olarak ne oldu, kim sorumlu? Geniş çaplı araştırma yapılması önemli." diye konuştu.

- "Tamamının anlatılmadığı gün gibi gerçek"

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, açıklamayı yeterli bulmayarak, "Olayla ilgili yaşananların tamamının anlatılmadığı gün gibi gerçek. Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklama neler yaşandığını anlatsa da olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesine ihtiyaç var." dedi.

Riyad'ın açıklamalarındaki çelişkiye dikkati çeken Rasmussen, bu konunun üzerine yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

- "Sonraki adımları ele alıyoruz"

İngiliz basınına konuşan ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden biri, "Öldüğünün doğrulanmasının ardından Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diliyoruz. Biz Suudi Arabistan'dan gelen haberi ve atacağımız sonraki adımları ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Tüm boyutlarıyla aydınlatılsın"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire de gazetecinin öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan yönetimine, olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa çıkarılması için uluslararası baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nden (Amnesty International) yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'ya ilişkin son açıklaması değerlendirilerek, "Bunun, bir aklamaya veya olaya karıştığından kuşku duyulan makam tarafından yürütülen bir soruşturmaya dönüşmesinden kaygı duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın "tarafsızlığı" hususunda soru işaretlerinin mevcudiyetini koruduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü yetkilisi Rawya Rageh, adaletin yerini bulması için olayla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

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