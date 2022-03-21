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Avrupa ülkelerinden skandal karar! 'Siz gidin Ukraynalılar gelecek'

21.03.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa ülkeleri de bir sınav veriyor. Ukrayna'dan kaçan mülteciler Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesine kaçıyor. Bu süreçte İsveç, Hollanda, İtalya ve Almanya gibi ülkeler kamplardan Suriyeli ve Afgan mültecileri göndererek Ukraynalılara yer açıyor.

Avrupa ülkelerinden skandal karar! 'Siz gidin Ukraynalılar gelecek'

İsveç'te yaşayan aktivistler bu zamana kadar Suriyelilerle ilgili bir karar almayan İsveç yönetiminin Ukraynalı göçmenlerin ardından Suriyelileri kamplardan gönderme kararı aldığını belirtti. Aynı şekilde Almanya, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde de Ortadoğu'dan gelen mülteciler kamplardan gönderildi.

'UKRAYNALILAR GELECEK SİZ GİDİN'

Avrupa bir kez daha ırkçılık sınavı veriyor. Birçok önde gelen Avrupa ülkesi Suriyeli göçmenleri ülkelerinden göndermenin planlarını yapıyor. Ukraynalı mültecilere kapılarını açan Avrupa ülkeleri kamplardan Suriye ve Afkan kökenli göçmenleri gönderiyor.

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Fransa'da yaşayan aktivist ve Avukat Zed El-Azzam şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa halkı bu savaşı kendi savaşı olarak görüyor. Halk düzeyindeki bu desteği hiçbir mülteci grubu görmedi. Avrupalılar tüm imkanlarını seferber etti. Her şeylerini Ukraynalılar için paylaşmak için yarışıyorlar. Daha önce yaşanan hiçbir savaşa Avrupalılar duyarlı olmadı. Her bir Ukraynalının onlar için savaştığını düşünüyorlar. Bu sebeple Ukraynalı mültecilere yardım konusunda sınır koymuyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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