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Avrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladı! Avrupa'ya vize ne zaman kalkıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 23:12 | Son Güncelleme

Bir süredir gündemde olan Avrupa Birliği vize serbestisi ile ilgili güncel bir açıklama geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapılan açıklamada vize serbestisinin görüşüleceği döneme dikkat çekildi. Peki, Avrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Avrupa'ya vize ne zaman kalkıyor? İşte tüm merak edilenler...

Avrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladı! Avrupa'ya vize ne zaman kalkıyor?

Vatandaşların sıklıkla merak ettiği Türkiye Avrupa Birliği vize kalkıyor mu sorusu yeniden gündeme geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde ikinci günün ardından gerçekleşen basın toplantısında Avrupa Birliği vize serbestisi hakkında konuştu. Şimdi vatandaşlar tarafından Avrupa Birliği vize kalkıyor mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Avrupa Birliği vize muafiyeti 2020 ile ilgili tüm detaylar...

AVRUPA ÜLKELERİNE VİZE KALKIYOR MU?

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel vize serbestisi konusunda da değindi. AB ile Türkiye’nin vize serbestisi konusunu görüşeceğini açıkladı. Aynı zamanda Merkel, ilişkilerde pozitif konuların iki tarafın da lehine olacağını söyledi. Özellikle Avrupa'da vize almadan seyahat etmek isteyen vatandaşlar bir süredir Avrupa Birliği'ne vize zorunluluğunun kalkacağı zamanı uzun süredir merak ediyordu.

AVRUPA'YA VİZE NE ZAMAN KALKIYOR?

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son dönemlerde sık sık görüştüğüne de değindi. Türkiye ile yapıcı ilişkilerin istendiğini belirten Merkel, Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının yeni bir aşamaya getirilmesini, Gümrük Birliği anlaşması ve ekonomik işbirliği konularının da görüşmek istediklerini ifade etti. Vize serbestisi konusunda ise Aralık ayında konunun konuşulacağını bildirdi. Aynı zamanda Merkel vize serbestisi ile ilgili olarak Aralık ayına dek iyi bir şekilde çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Merkel, konuşmasında Türkiye’nin AB’nin komşusu olduğuna ve NATO üyesi olduğuna işaret etti. Dolayısıyla Avrupa Birliği vize serbestisi konusunun da Aralık ayında dek iyi bir biçimde çalışılması gerekliliğinin altını çizdi. "Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirdik" açıklaması yapan Merkel, Türkiye ve AB ilişkilerinde olumlu bir ajandaya kavuşmak amacıyla gerekeni yapmak istediklerini belirtti. 27 ülke liderinin bir araya geldiği AB Liderler Zirvesi, basın açıklaması ile son buldu. Şimdi vatandaşlar tarafından Avrupa Birliği'ne vize ne zaman kalkıyor konusunda yapılacak güncel açıklamalar merakla takip ediliyor.

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