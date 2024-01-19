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Avrupa'ya gidenleri yakından ilgilendiriyor! Özellikle o iki ülke: 50 bin Türk sınır dışı edilecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 06:53 | Son Güncelleme:
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Almanya ve İngiltere ülkelerine kaçak girenler için radikal bir karar aldı. İki ülke de sınır dışı kararlarını onayladı. Karara göre 50 bin Türk sınır dışı edilecek. İlerleyen dönemde bu sayı daha da artabilir.

Avrupa'ya gidenleri yakından ilgilendiriyor! Özellikle o iki ülke: 50 bin Türk sınır dışı edilecek

Avrupa kaçak insanlarla ilgili harekete geçti. Özellikle Almanya ve İngiltere'den bu konuyla ilgili keskin bir karar geldi. Bu ülkeler kaçak gelen ve "iltica hakkı olmayanların“ hızlıca sınır dışı edilmesini öngören yasalarını meclislerinden geçirdi. Karara göre, İngiltere’ye kaçak giden Türkler, ilticaları reddedildikten sonra eğer ülkesi geri almazsa, Ruanda’da kurulacak kampa gönderilecek ve sınır dışı edilen diğer ülke vatandaşları ile birlikte kalacak.

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TÜRKLER YÜZDESEL OLARAK EN YÜKSEK ORANDA

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya, 'hızlı ve kolay sınır dışı' durumuyla yasa değişikliğini onayladı. İngiltere ile birlikte ilk etapta toplam 50 bin Türk’ün sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Türkler yüzde 87 oranıyla ilticaları en çok kabul edilmeyen kişiler ve şu anda iki ülkeden sınır dışı bekleyenlerin toplam sayısı ise 60 bini aşmış durumda.

Almanya’nın Ruanda veya Doğu Avrupa kampları ise AB ile varılan anlaşma gereği, 2026’da kurulacak.

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POLİSİN YETKİLERİ ARTIRILDI

Alman Federal Meclisi’nden dün geçip yasalaşan ve İltica Yasası ile sınır dışı etme durumlarını düzenleyen değişiklik, şimdiye kadarki uygulamaları önemli ölçüde değiştiriyor.

Değişiklikler, polisin karşılaştığı sorunlara çözüm olarak öngörüldü.

İşte ülkeye kaçak giren ya da suç işleyenlerin daha kolay sınır dışı öngören kararlar:

POLİSE DAHA GENİŞ YETKİ: İltica yurtlarında ya da evlerde kalan yabancıların kimliğini tespit edebilmek için polis, şüphelendiği başka kişileri de arayabilecek. Polislere ayrıca gece baskınları ve başkalarının odalarını arama yetkisi verildi.

DAHA UZUN GÖZALTI: Kaçaklar, en fazla 10 gün gözaltında tutulabiliyordu. Bu süre 28 güne çıkarıldı. Böylece kolluğa, uzun süre inceleme ve araştırma yapabilme süresi tanındı. Aynı zamanda, sınır dışı edilecek kişinin kısa sürede bırakılınca kaçması da önlenecek.

İŞBİRLİĞİ YAPMAYANA GÖZALTI: Bir kaçak ya da ilticacı soruşturması sırasında polise bilgi vermeyen ya da zorluk çıkaran 3'üncü bir şahıs, gözaltına alınabilecek ve bilgi vermeye zorlanabilecek. Bilgi vermekten kaçınma, gözaltı sebebi olacak.

İNSAN TACİRLERİNE SINIR DIŞI: İnsan tacirliği yapan ya da kaçağı ülkeye sokan kişilere cezalar ağırlaştırıldı. Bu kişilere bir yıllık hapis cezası verilecek ve tekrarı halinde sınır dışı edilecek.

SERİ SUÇLUYU GÖNDERECEKLER: Birçok suça karışmış kaçak göçmen daha hızlı bir şekilde sınır dışı edilecek. Ayrıca çete kuranlar ya da suç örgütü üyeleri de benzer şekilde sınır dışı edilebilecek.

YAHUDİ DÜŞMANLIĞINA ÖZEL HÜKÜM: Yahudi düşmanlığı ya da bu amaçla davrananlar sınır dışı tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Yahudi karşıtları ülkeden atılacak.

İLGİLİ ÜLKELERLE ANLAŞMA: Bu kararların sınır dışı durumlarını büyük oranda artırmayacağı tahmin ediliyor. Bu durum için, yasa dışı göçmen ihraç eden ülkelerle daha sıkı görüşmeler yapılacak. Çünkü birçok ülke, suçlu vatandaşını geri almak istemiyor ve ülkelerce bunun yolu aranacak.

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