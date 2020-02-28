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  4. Avrupa'ya gitmek için yola çıkan İdlibli Enis: Avrupa’ya gitmek istiyorum. Burada hiçbir şey kalmadı

Avrupa'ya gitmek için yola çıkan İdlibli Enis: Avrupa’ya gitmek istiyorum. Burada hiçbir şey kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı almasının ardından İstanbul’da bulunan mülteciler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Avrupa’ya gitmek için otobüsle yola çıkan İdlibli Enis,”Avrupa’ya gitmek istiyorum. Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 4 milyon Suriyeli var. Avrupa neden istemiyor? Avrupa da biraz alsın” açıklamasını yaptı.

Sınır kapılarının açılacağı haberinin ardından sabah erken saatlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gelen mülteciler otogarda yoğunluk oluşturdu. Mültecilerin Avrupa’ya geçmek için Edirne yönüne giden otobüsleri hınca hınç doldurduğu görüldü. Bilet alarak otobüse binen mülteciler, Edirne yönüne doğru hareket etti. İdlibli Enis ise 4 yıl önce Türkiye’ye geldiğini ifade ederek, “Türkiye’de birçok sektörde çalıştım. Önce Yunanistan’a ardından ise Avrupa’ya gitmek istiyorum. Burada hiçbir şey kalmadı. Türkiye’de çok fazla Suriyeli var. Burada 4 milyon Suriyeli var. 2 milyon kişi daha yolda olduğu konuşuluyor. Bir süre sonra olmuyor. Avrupa neden istemiyor? Avrupa da biraz alsın” dedi.

Afganistanlı bir başka mülteci genç ise, “Birçok işte çalıştım. Türkler çok iyidir. Bizlere kucak açtılar. Bize ekmek verdiler. Biz şimdi Avrupa’ya gitmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

(İHA)

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