Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'da bazı kentlerde, Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Hama ve İdlib'e yönelik saldırıları protesto edildi.

"We Are the Love (Biz Sevgiyiz)" inisiyatifince, Suriye'de sivillere yönelik katliamlara tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplanan göstericiler, üzerinde "Biz Sevgiyiz" yazılı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

Gösteride dağıtılan bildiride, "İdlib'de ateşkese uyulması ve bombardımanın durdurulması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için koridor oluşturulması ve savaş suçlularının yargılanması" çağrısına yer verildi.

- Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de tarihi Brandenburg kapısı önünde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, Suriye'deki saldırıları protesto etti.

İdlib kentinde yaşanan sivil katliamlarının görsellerinin sergilendiği gösteride, ''Suriye'deki katliamı durdurun'', ''Çocuklar ölmesin'' sloganları atıldı.

- İngiltere

Başkent Londra'da da İngiliz parlamentosu önünde toplanan eylemciler, İngilizce "Biz sevgiyiz (we are the love)" cümlesini oluşturan harfleri taşıyarak kalp biçiminde sıralandı.