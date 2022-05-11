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Avrupa'da ve ABD'de çocuklarda açıklanamayan hepatit vakaları tespit edildi

11.05.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İspanya ve ABD'de karaciğer iltihabı olarak da bilinen hepatit vakaları tespit edildi. Sağlık yetkilileri, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ile ABD'de çocuklarda görülen ve nedeni açıklanamayan hepatit vakalarını araştırdıklarını söylüyor.

Avrupa'da ve ABD'de çocuklarda açıklanamayan hepatit vakaları tespit edildi

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İspanya ve ABD'de karaciğer iltihabı olarak da bilinen hepatit vakaları tespit edildi. Sağlık yetkilileri, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ile ABD'de çocuklarda görülen ve nedeni açıklanamayan hepatit vakalarını araştırdıklarını söylüyor.

Geçen hafta İngiltere sağlık yetkilileri, çocuklar arasında normalden daha yüksek hepatit vakalarına rastlandığını açıklamıştı.

Enfeksiyonların nedeni henüz bilinmiyor.

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC), dört ülkede toplam kaç vaka bulunduğunu belirtmedi.

İrlanda'da beşten az, İspanya'da üç vakadan söz eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise önümüzdeki günlerde daha fazla vakaya rastlanması ihtimaline vurgu yaptı.

ECDC, vakaların bildirildiği tüm Avrupa ülkelerinde enfeksiyonların nedenine ilişkin soruşturmaların devam ettiğini duyurdu.

ABD'nin Alabama eyaletinde halk sağlığı birimi, 1-6 yaş arası çocuklarda dokuz vaka bulunduğunu ve ikisinde karaciğer nakline ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Diğer eyaletlerde de benzer vakalarla ilgili soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, şimdiye kadar toplam 74 vakayla en fazla vakanın bildirildiği yer oldu.

Geçen hafta Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu, buradaki vakalar arasında, bulaşıcı hepatite (hepatit A'dan E'ye) neden olan olağan virüslerin tespit edilmediğini açıklamıştı.

Bu nedenle, araştırmacılar diğer olası nedenler üzerinde duruyor ve insanlarda yaygın olan adenovirüslerin buna neden olabileceğine inanıyorlar.

Adenovirüsler, genellikle soğuk algınlığı, kusma ve ishal gibi bir dizi yaygın hastalığa neden olan bir virüs grubudur.

Kurum, enfeksiyonun diğer olası nedenlerinin de araştırıldığını söyledi ve Covid-19'u dışlamadı; ancak Covid-19 aşıları ile belirgin bir bağlantı olmadığını vurguladı.

Hepatit nedir?

Karaciğer iltihabını tanımlamak için kullanılan geniş bir terim.

Genellikle virüslerin yol açtığı bir enfeksiyon olan hepatit, bazı kimyasallara maruz kalma, aşırı alkol ve bazı genetik hastalıklardan da kaynaklanabilir.

Hastalarda şu belirtilere rastlanıyor:

  • Ciltte ve gözlerde sarılık
  • Koyu renk idrar
  • Cilt kaşıntısı
  • Kas ağrısı
  • İştah kaybı

Belirli virüslerin yol açtığı A, B, C, D ve E olarak adlandırılan beş ana hepatit türü bulunuyor.

Bazı hepatitler ciddi bir soruna yol açmadan iyileşme gösterirken, bazıları uzun süreli olabiliyor.

Ancak çocuklarda rastlanan karaciğer iltihaplanmalarının bunlardan kaynaklanmadığı belirlendi.

Sağlık uzmanları, bulaşmayı önlemek için el yıkama başta olmak üzere hijyen kurallarına dikkat edilmesi, semptomların gözlenmesi ve hastalık endişesi halinde doktora başvurulmasını tavsiye ediyor.

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