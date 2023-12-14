Avukat Buket Nurşah Tekışık, adliyedeki paylaşımıyla Türkiye'nin gündemine oturdu! Hem savcıyı hem kendisini yaktı, Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

Avukat Buket Nurşah Tekışık, paylaştığı fotoğraflara gündem yarattı. Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çektirip, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" notuyla paylaşan avukat Tekışık'ın paylaşımları olay oldu. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğu öğrenilen Tekışık, gelen tepkiler sonrası hesabını kapattı.

TEPKİLER SONRASI AVUKAT TEKIŞIK'TAN AÇIKLAMA

Adeta infial yaratan paylaşımların ardından Tekışık'tan açıklama gelmişti.

Tekışık "Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında konuştu.

ADALET BAKANI TUNÇ: "YARGIMIZ BU TÜR GÖRÜNTÜLERE MÜSAADE EDEMEZ"

Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Bakan Tunç "Hem savcı hem avukatla ilgili soruşturma açıldı. Yargımız bu tür görüntülere müsaade edemez. Hem savcı hem avukat açısından." diye konuştu.

Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

"Gerekli soruşturma açıldı. Tasvip etmediğimiz görüntü, olmaması gereken adliyelerde. Hem savcı hem avukatla ilgili soruşturma açıldı. Yargımız bu tür görüntülere müsaade edemez. Hem savcı hem avukat açısından.

KURYENİN ÖLDÜRÜLMESİ

Somali ile ilgili olarak önceliğimiz vatandaşımız. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak vazifemizdir. Serbest bırakma kararından sonra ortaya çıkan görüntülerle tekrar müdahale edildi. İki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için adli tıp raporu bekleniyor. Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Yakın zamanda yargılama süreci başlamış olacak."







