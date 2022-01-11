Avukat Dilara Yıldız kimdir, aslen nereli? Avukat Dilara Yıldız'ın katili ne kadar ceza alacak?

Önceki gün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşanan olayda Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti. Dilara Yıldız'ın katilinin alacağı ceza ve olay araştırma konusu oldu. Peki Avukat Dilara Yıldız kimdir, olay nasıl oldu?

AVUKAT DİLARA YILDIZ KİMDİR?

Avukat Dilara Yıldız, İstanbul Baro Kadın Hakları Merkezi'nde görevlidir. 1992 senesinde dünyaya gelen Yıldız, 29 yaşındadır. Dilara Yıldız hakkında pek fazla biyografi bilgisi bulunmamaktadır.

Önceki gün akşam saatinde 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, kendisini saplantı haline getirerek ölüm tehditleri eden eski uzman çavuş olan eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile restorana geldi. Bir süre sonra masaya gelmiş olan siparişlerin yenmesinin sonrasında Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi. Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu.

Ardından bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalktı ve Yıldız'ın kafasına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra ise ateş etmeye devam etti. Sonrasında ise Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına silah doğrulttu. Ateş etmek istedi ancak bu defa silah ateş almadı. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin sonrasında adli tıp kuruma sevk edildi.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında nişanın atılmasının hemen ardından Oktay Dönmez'in harcadığı 150 bin TL'yi Dilara Yıldız'dan istemeye başladığı ve bu konuda baskı yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Ayrıca Avukat Dilara Yıldız'ın yılbaşı tatili için memleketi olan Samsun'a gittiği bu esnada ise Oktay Dönmez'in bir çilingirle genç kadının evinin kapısına açtırarak içeri girip evde yaşamaya başladığı tespit edildi. 10 gün süresince evde kalan saldırganın genç kadının eve gelmesi üzerine onu evde tehdit etmeye başladığı da öğrenildi.

Yıldız'ın katili Oktay Dönmez'in alacağı ceza henüz netleşmedi ancak belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

