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Avustralya alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2019 05:49 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde devam eden ve yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınlarında, 100'den fazla evin yandığı, 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Avustralya alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

Avustralya Yayın Kurumu'nun haberine göre, NSW kırsalında, sert rüzgarın yanı sıra 35 derecelik hava sıcaklığının da etkisiyle iki gündür devam eden orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalırken, bazıları tahliye edildi.

Eyaletin kuzeyinde ve sahil şeridinde süren ve en az 100 evin yok olduğu yangınlarda, 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kayıp olduğu bildirilen 7 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI YANGINLARI 'KORKUNÇ' OLARAK NİTELEDİ

Yangınların en etkili olduğu Glen Innes kasabası yakınlarında kimlikleri açıklanmayan 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayan ve durumu "korkunç" olarak nitelendiren Belediye Başkanı Carol Sparks, "Okullar kayboldu, evler insanlar yandı, hayatlar kaybedildi. İnsanlar evlerini kurtarmak için mücadele etti, fakat ayrılmaları gerekiyordu." ifadesini kullandı.

'ÇOK ENDİŞELİYİZ'

Acil servislere yardım çağrısında bulunanlar konusunda "çok endişeli" olduklarını belirten NSW Kırsal İtfaiye Servisi komiser yardımcısı Rob Rogers, "İtfaiyecileri bu insanlara ulaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık, helikopterlerde itfaiyeciler vardı, insanlara ulaşmaya çalıştık." dedi.

Halen yerleşim yerlerini tehdit eden yangınların söndürülmesi ve yangın bölgelerinde mahsur kalanların kurtarılması için 70 uçak ve binden fazla itfaiyeci görevlendirildi.

Her yıl hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da, 7 Şubat 2009'daki yangında 173 kişi hayatını kaybetmiş, 414 kişi yaralanmıştı. Ülke tarihinin en korkunç yangını olarak tanımlanan Victoria eyaletindeki yangın "Kara Cumartesi" olarak anılıyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya yangın

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