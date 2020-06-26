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Avustralya çifte test uygulamasına geçiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 15:09 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi sürdüren Avustralya'ya gelenler, zorunlu uygulanacak 14 günlük karantina öncesinde ve sonrasında iki kez teste tabi tutulacak.

Avustralya çifte test uygulamasına geçiyor

Sağlık Müsteşarı Prof. Dr. Brendan Murphy, Ulusal Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkeye gelen tüm ziyaretçilerin, otellerde karantinaya alınmadan önce ilk teste, 14 günlük karantina süresinin ardından da ikinci teste tabi tutulacaklarını söyledi.

Murphy, bu kararın çeşitli ülkelerden gelenlerin karantinada dönemlerinde Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine alındığını belirtti.

AVUSTRALYA’DA YENİ VAKA SAYISI ARTIYOR

Ülkede haziran başında tek haneli rakamlara düşen yeni Covid-19 vaka sayıları, özellikle Melbourne kentinde sayıların artmasıyla son 9 gündür çift haneli rakamlara yükseldi. Virüsün yaygın görüldüğü Melbourne’de 30 yeni vaka tespit edilirken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısının 37 olduğu açıklandı.

Vaka sayılarındaki artışla ikinci dalga endişelerinin konuşulmaya başlandığı Melbourne’de, sokağa çıkma kısıtlamalarının geleceği korkusu yaşayan Avustralyalılar, marketlerden tuvalet kağıdı ve temizlik malzemelerini stoklamaya başladı.

Yeteri kadar stokları olduğunu duyuran ve panik yapılmaması çağrısı yapan market yöneticileri, bu ürünlere kişi başına satış sınırlaması getirdi.

Öte yandan 6 yeni vakanın belirlendiği Yeni Güney Galler eyaletindeki bir okulda testlerin pozitif çıkması üzerine okul geçici süreyle eğitime kapatıldı.

Covid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da 2 milyon 232 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 7 bin 558 Avustralyalıdan, 6 bin 942'sinin iyileştiği kaydedildi.

YENİ ZELANDA'DA BİR YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran’da Kenya’dan Yeni Zelanda’ya gelen ve karantinaya alınan 30'lu yaşlardaki bir erkekte Covid-19 tespit edildi.

Yeni vakayla ülkedeki Covid-19’a yakalananların sayısı 1520’ye, aktif vaka sayısı da 14’e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kişinin iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

Virüsün ortaya çıktığı marttan itibaren sıkı yasak ve kısıtlamalar yerine çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde iki kez Covid-19 testi uygulanıyor.

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