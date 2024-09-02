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  4. Avustralya'da 60 kız çocuğuna karşı cinsel istismar! Kreş çalışanı suçlamaları kabul etti

Avustralya'da 60 kız çocuğuna karşı cinsel istismar! Kreş çalışanı suçlamaları kabul etti

02.09.2024 11:54
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Avustralya korkunç bir cinsel istismar haberiyle sarsıldı. Bir kreşte çalışan Ashley Paul Griffith, kreşte çalıştığı sırada 60 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Suçlamaları kabul eden pedofili Griffith’in 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği ortaya çıktı.

Avustralya'da 60 kız çocuğuna karşı cinsel istismar! Kreş çalışanı suçlamaları kabul etti

Avustralya’da kreşlerde çocuk bakıcısı olarak çalışan 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith, Brisbane Bölge Mahkemesi’nde çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarını kabul etti. 307 suçlama yöneltilen davada Avustralya ve İtalya'da çoğunluğu 12 yaşın altında 60 kız çocuğuna istismarda bulunması nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

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91 ÇOCUĞA KARŞI BİN 623 SUÇ İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

2022 yılında Ağustos ayında Griffith, çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir yıl sonra ise Griffith'in 2003 ile 2022 yılları arasında Avustralya'nın on iki farklı bölgesinde ve İtalya'nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edildi. Dava sürecinde Griffith'in hakkındaki suçlamaların bir kısmı düşürülmüştü. Şu anda gözaltında olan 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith alacağı cezası ise bir sonraki tarihte belirlenecek. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Avustralya pedofili
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