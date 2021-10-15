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  4. Avustralya’da iş makinesiyle motosikletleri çaldı

Avustralya’da iş makinesiyle motosikletleri çaldı

15.10.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland eyaletinde, bir kişi çalıntı olduğu belirtilen iş makinasıyla bir mağazanın cam vitrininden girerek motosiklet çaldı. İş manikasıyla kaçan soyguncu polisin takibi sonrasında yakalandı, o anlar kameraya yansıdı.

Avustralya’da iş makinesiyle motosikletleri çaldı

Polis açıklamasına göre olay, Queensland eyaletinin Ipswich kentinde, bugün sabah yerel saatle 03.49 sularında meydana geldi. Bir kişi (41) çalıntı bir iş makinasıyla bir motosiklet mağazasının cam vitrini kırdı ve 2 motosiklet çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Polisin takip ettiği şüpheli, bir süre sonra motosikletleri bırakarak, iş makinasıyla kaçmaya devam etti.

DERE KENARINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Ancak, kovalamacanın devamında iş makinasını bırakıp yaya kaçmaya çalışan şüpheli, bir dere kenarında saklanırken yakalandı. O anlar güvenlik ve polisin araç kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Avustralya
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