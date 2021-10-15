Avustralya’da iş makinesiyle motosikletleri çaldı

Polis açıklamasına göre olay, Queensland eyaletinin Ipswich kentinde, bugün sabah yerel saatle 03.49 sularında meydana geldi. Bir kişi (41) çalıntı bir iş makinasıyla bir motosiklet mağazasının cam vitrini kırdı ve 2 motosiklet çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Polisin takip ettiği şüpheli, bir süre sonra motosikletleri bırakarak, iş makinasıyla kaçmaya devam etti.

DERE KENARINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Ancak, kovalamacanın devamında iş makinasını bırakıp yaya kaçmaya çalışan şüpheli, bir dere kenarında saklanırken yakalandı. O anlar güvenlik ve polisin araç kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA



