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Avustralya’da sel alarmı! Binlerce kişiye uyarı yapıldı: 'Yüksek yerlere taşının'

17.12.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Avusturalya’nın Queensland eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel felaketine yol açtı. Yetkililer, binlerce kişiye yüksek yerlere taşınmaları yönünde uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Avustralya’da sel alarmı! Binlerce kişiye uyarı yapıldı: 'Yüksek yerlere taşının'

Avustralya’nın Queensland eyaletini sel vurdu. Queensland yetkilileri, şiddetli yağışların eyaletin başkenti Brisbane'in kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı turizm merkezi Cairns kentindeki bazı noktalarda sel baskınlarına neden olduğunu söyledi. Yaklaşan gelgit ve devam eden yağışlarla birlikte bölgedeki mülklerin de sel baskınları yaşayabileceği belirtilirken, Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri (QFES) tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine daha yüksek yerlere taşınmaları tavsiye edildi.

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Cairns Yerel Afet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, bölgede on binlerce kişi şiddetli yağışlar nedeniyle elektriksiz kaldığı duyuruldu. Çok sayıda ev, araç ve köprünün sular altında kaldığı kaydedilerek, “Bölgede elektrik, su, kanalizasyon ve telefon hizmetleri kesilebilir” uyarısı yapıldı.

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Avustralya’da hava tahmincileri, Büyük Set Resifi’ne açılan Cairns’de “yaşamı tehdit eden ani sel” öngörüsünde bulunarak, bugün ilerleyen saatlerde su seviyelerinin 1971 yılında kaydedilen 4,1 metrelik sel zirvesini aşabileceğini söyledi.

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İHA

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sel Avustralya
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