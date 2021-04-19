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Avustralya ile Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı

19.04.2021 06:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar bugünden itibaren, karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.

Avustralya ile Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla, geçen yılın Mart ayından bu yana iki ülke arası seyahatlerde karantina zorunluluğu bulunuyordu. Ancak iki ada ülkesi de kısıtlamaları sıkı tutarak vaka sayılarını düşürmeyi başardı.

Bugün binlerce kişinin iki ülke arasında seyahat etmesi bekleniyor.

Qantas, Jetstar ve Yeni Zelanda havayolları uçuş gerçekleştiriyor.

Sydney Havalimanı'nda BBC'ye konuşan bir yolcu "Bugün bu kadar duygusal olacağımı tahmin etmemiştim" dedi.

Ekim ayından bu yana Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya gidenler birçok eyalete karantinasız girebiliyordu ancak bu uygulama Yeni Zelanda'nın endişeleri nedeniyle karşılıklı değildi.

bebek kucaklayan bir kadın

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ortak yaptıkları açıklamada, seyahat özgürlüğü ile ekonomik hareketliliğin de artmasını umduklarını belirtti.

Yeni Zelanda'nın turizm gelirlerinin yüzde 40'ını Avustralyalı turistler oluşturuyor.

İki ülkede de koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları çok düşük. Avustralya'da 910 kişi, Yeni Zelanda'da ise 26 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak Avustralya aşılamada geri kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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Avustralya karantina

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