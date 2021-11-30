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Avustralya internet trollerine adeta savaş açıyor

30.11.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başbakan Scott Morrison, bazı durumlarda sosyal ağları trollerin kimliklerini açıklamaya  zorlayabilecek yasa planlarını açıkladı.

Avustralya internet trollerine adeta savaş açıyor

Yeni bir yasa ile “trollük” yapanlara hayatı zorlaşabilir. Yeni kurulan bir şikayet mekanizması, çevrimiçi platformların düşmanca gönderileri kaldırmasını gerektirecek. Aksi takdirde, belirli bir siteye suç olarak kabul edilen bu gönderiler hakkında mahkeme sistemi açıklama talep edebilir.

VAHŞİ BATI BENZETMESİ

Morrison, mevcut interneti, anonim saldırganların “insanlara zarar verebileceği” bir “Vahşi Batı”ya benzetti. İnternette insanların akıl sağlığını korumak oldukça önemli olduğu için trollere artık geçit verilmeyecek gibi duruyor.

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Önerilen yasalar, Avustralya Yüksek Mahkemesinin medya şirketlerinin Facebook gönderilerine yapılan yorumlardan sorumlu tutulabileceğine karar vermesinden sonra geldi. CNN, bu sorumluluk endişeleri nedeniyle ülkedeki Facebook sayfalarına erişimi sınırladı. Amaçlanan mevzuat, bir gönderi zararlı kabul edilirse belirli eylemleri zorunlu kılarak bunu bir adım daha ileri götürmek.

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Hareket gizlilik sorularını da gündeme getiriyor. Anonimlik trollere yardımcı olabilir ancak aynı zamanda anonim kalmak siyasi muhalifleri ve diğer zararsız eleştirmenleri de koruyor. Avustralya, Çin’de olduğu gibi, bir kimlik ifşa yasası ile otoriteye meydan okuyanların önüne geçebilir. Ancak bu yasa kötüye de kullanılabilir. Zira bir kimliğin ifşa edilmesini gerektirecek kadar ciddi bir suçun ne olduğu belirsiz.

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Anahtar Kelimeler:
internet Avustralya
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