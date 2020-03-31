Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

ABC'nin aktardığına göre Türkiye, dünyada 9 bin 217 vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu. Kanalın grafiklerine göre salgın her ülkede aynı gün başlamış olsa, Türkiye en çok vakaya sahip ülkelerden biri olurdu.

ABD'deki vaka sayısının kısa sürede çok ciddi bir artış gösterdiğine dikkat çeken ABC programcısı, "ABD gibi hızlı artış gösteren bir ülke olmaktansa, Singapur gibi vakaların yavaş artış gösterdiği bir ülke olmayı tercih edersiniz" diye konuştu.

Program sunucusu bu durumun 'Türkiye için endişe verici' olduğunu söyledi.



