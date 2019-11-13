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Avustralya'daki yangınlarda yaralı sayısı 120'yi geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

Ülkede cuma gününden bu yana süren yangınlarda 210'dan fazla ev kül oldu

CANBERRA (AA) - Avustralya'da cuma gününden bu yana kontrol altına alınamayan yangınlarda yaralananların sayısı 120'yi aştı.

Önceki gün acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler eyaleti genelinde cuma gününden itibaren özellikle kırsal alanlarda çıkan yangınlarda 200'den fazla ev yandı.

Yetkililer, eyalette kontrol altına alınamayan yangınlarda gece boyunca 50'den fazla evin tamamen yandığını ya da hasar gördüğünü, alevlere müdahale eden 13 itfaiyecinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişinin yaralandığını belirtti.

Böylece cuma gününden bu yana etkisini sürdüren yangında yaralı sayısı 120'yi geçti.

Bölgeyi etkisi altına alan onlarca yangın nedeniyle dün acil durum ilan edilen Queensland eyaletinde de 14 ev kül oldu.

- Yangın tehlikesi uyarısı

Hava sıcaklığının artması ve fırtına beklenen Queensland'in güneyindeki pek çok yerde de yangın tehlikesi uyarısı yapıldı.

Noosa Kuzey Sahili Belediye Başkanı Tony Wellington, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bölge sakinlerinin bir haftada 2'inci kez tahliye edildiğini belirtti.

Avustralya Sigorta Konseyi, afet bölgelerinde sigorta şirketlerine 450 yangın hasarı bildiriminde bulunulduğunu açıkladı.

- İtfaiye helikopteri düştü

ABC News'in haberine göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye helikopteri düştü.

Queensland'ın Brisbane kentine bağlı Pechey bölgesinde düşen itfaiye helikopterinin pilotu, kazadan ufak yaralarla kurtuldu.

Eyalet genelinde etkili olan yangın sayısının 80 civarında olduğu kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarına binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

- Queensland eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti

Kuzeydeki Queensland eyaletinde, dün kontrol altına alınamayan 55 yangın nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Hava kalitesinin düştüğü eyalette yetkililer, hava koşullarının hafta içinde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Güney Avustralya eyaletinde çok sayıda yangın etkili olurken, Batı Avustralya eyaletinde de kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.

İtfaiye yetkilileri, yangınların başladığı eylülden bu yana Yeni Güney Galler eyaletinde bir milyon hektar alanın kül olduğu bilgisini paylaşmıştı.

- Cuma gününden bu yana 3 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni Güney Galler eyaletinde cuma günü, kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktığı bildirilmişti.

Ormanlık ve çalılık alanlarda çıkan yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine eyalette önceki gün acil durum ilan edilmişti.

Yetkililer, önceki gün, eyalette cuma günü başlayan yangınlarda 3 kişinin öldüğünü, 970 bin hektar ormanlık ve ekili alanla 150'den fazla evin kül olduğunu bildirmişti.

Ambulans hizmetleri Şefi Dominic Morgan, yaralanan 20'si itfaiyeci 100'den fazla kişinin tedavi edildiğini söylemişti.

Yetkililer, dün de 6 milyondan fazla kişinin yaşadığı Yeni Güney Galler'de itfaiye ekiplerinin, kuzey sahilindeki bin kilometre boyunca yayılan yangınlarla mücadele ettiğini ve bu yangınlardan bazısının 100 bin hektardan fazla alanda etkili olduğunu belirtmişti.

İtfaiye yetkilisi Shane Fitzsimmons, bölgede ikamet eden milyonlarca kişinin "felaket boyutuna ulaşan" yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Fitzsimmons, itfaiye helikopterlerinin gece kullanılamaması nedeniyle söndürme çalışmalarının aksadığını kaydetmişti.

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Queensland yangın Yeni Güney Galler

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