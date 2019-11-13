Avustralya'daki yangınlarda yaralı sayısı 120'yi geçti

CANBERRA (AA) - Avustralya'da cuma gününden bu yana kontrol altına alınamayan yangınlarda yaralananların sayısı 120'yi aştı. Önceki gün acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler eyaleti genelinde cuma gününden itibaren özellikle kırsal alanlarda çıkan yangınlarda 200'den fazla ev yandı. Yetkililer, eyalette kontrol altına alınamayan yangınlarda gece boyunca 50'den fazla evin tamamen yandığını ya da hasar gördüğünü, alevlere müdahale eden 13 itfaiyecinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişinin yaralandığını belirtti. Böylece cuma gününden bu yana etkisini sürdüren yangında yaralı sayısı 120'yi geçti. Bölgeyi etkisi altına alan onlarca yangın nedeniyle dün acil durum ilan edilen Queensland eyaletinde de 14 ev kül oldu. - Yangın tehlikesi uyarısı Hava sıcaklığının artması ve fırtına beklenen Queensland'in güneyindeki pek çok yerde de yangın tehlikesi uyarısı yapıldı. Noosa Kuzey Sahili Belediye Başkanı Tony Wellington, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bölge sakinlerinin bir haftada 2'inci kez tahliye edildiğini belirtti.

Avustralya Sigorta Konseyi, afet bölgelerinde sigorta şirketlerine 450 yangın hasarı bildiriminde bulunulduğunu açıkladı. - İtfaiye helikopteri düştü ABC News'in haberine göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye helikopteri düştü. Queensland'ın Brisbane kentine bağlı Pechey bölgesinde düşen itfaiye helikopterinin pilotu, kazadan ufak yaralarla kurtuldu. Eyalet genelinde etkili olan yangın sayısının 80 civarında olduğu kaydedildi. Yangın söndürme çalışmalarına binden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı. - Queensland eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti Kuzeydeki Queensland eyaletinde, dün kontrol altına alınamayan 55 yangın nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Hava kalitesinin düştüğü eyalette yetkililer, hava koşullarının hafta içinde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunmuştu. Güney Avustralya eyaletinde çok sayıda yangın etkili olurken, Batı Avustralya eyaletinde de kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı. İtfaiye yetkilileri, yangınların başladığı eylülden bu yana Yeni Güney Galler eyaletinde bir milyon hektar alanın kül olduğu bilgisini paylaşmıştı.