Avustralyalı kadını tuvalette yılan ısırdı

Avustralya’da bir kadın tuvalette 1.5 metrelik halı pitonu tarafından ısırıldı.

Avustralya’nın Brisbane kentinde Salı günü gerçekleşen olayda 59 yaşındaki Helen Richards isimli kadın, akrabasının evinde tuvalette zehirsiz halı pitonu tarafından ısırıldı. Richards, piton cinsi yılanın ısırmasından hafif yaralarla kurtuldu. Pitonu bulunduğu yerden çıkaran yılan yakalayıcısı Jasmine Zeleny, sıcak havalarda su arayan yılanların bulunmasının normal olduğunu ifade etti.

Yılan tarafından ısırılan Helen Richards, olay anında sert bir dokunuş hissettiğini kaydederken, "Bunu hisseder hissetmez yerimden zıplayarak nelerin olup bittiğine baktım. Karşımda gördüğüm hayvan uzun boyunlu bir kaplumbağa gibiydi" ifadelerini kullandı.

Son iki haftada onlarca yılan ısırığı raporu

Avustralya’nın doğu kıyılarında görünmesi muhtemel olan bu tür pitonlar zehirli olmasa da, ısırıkları için tetanoz aşısı öneriliyor.

Avustralya’da ülke genelinde aşırı sıcaklardan dolayı son iki haftada onlarca yılan ısırığı kayıtlarda yerini aldı.

Bunların yanında sıcak havalardan dolayı atların, yarasaların ve balıkların kitlesel ölüm raporları, birkaç yabani hayvan türünün erozyona uğramasına sebebiyet verdi.

