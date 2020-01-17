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  4. Avustralya’yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu

Avustralya’yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Uzun süredir orman yangınlarının oluşturduğu felaketle savaşan Avustralya’ya bu kez de yağmurlar felaket getirdi.

Uzun süredir orman yangınlarının oluşturduğu felaketle savaşan Avustralya’ya bu kez de yağmurlar felaket getirdi. Şiddetli yağmurların yangınların küllerini nehirlere sürüklediği ve milyonlarca balığın telef olduğu açıklandı.
Avustralya’da yaşanan orman yangınları 1 milyarın üzerinde hayvanın telef olmasına neden oldu. Ancak bu hafta başında alevleri söndürmeye yardım eden şiddetli yağmurlar da, kitlesel balık ölümlerine neden oldu. Yeni Güney Galler’deki Kempsey Shire’da bulunan Bellbrook yakınlarındaki nehrin 60 ila 70 kilometrelik kısmında, orman yangınları sonucu oluşan külün nehrin suyuna karışmasıyla milyonlarca balık telef oldu.
Nehrin yakınında yaşayan Arthur Bain yaptığı açıklamada, “Bölgede yaşayan diğer komşularla konuştuğumuzda yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda çamur içinde çürüyen balıklar dikkat çekiyor. Ciddi bir sorunumuz daha var” ifadelerini kullandı.

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