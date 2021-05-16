HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avusturya Başbakanı Kurz’un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti

Avusturya Başbakanı Kurz’un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti

16.05.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya Başbakanı Kurz’un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi’nde (ÖVP) Viyana Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Avusturya Başbakanı Kurz’un partisi Filistin'e destek veren siyasetçiyi partiden ihraç etti

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Avusturya Başbakanı Kurz’un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi’nde (ÖVP) Viyana Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit,İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle parti üyeliğine son verildi.

“FİLİSTİN BAYRAĞININ YANI SIRA ÖZGÜR FİLİSTİN”

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Resul Yiğit, son 4 yıl parti yönetiminde görev aldığını ifade ederek, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz' un Seçimi kazanabilmesi için gece gündüz yoğun mesai harcadım.” dedi. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından “Filistin bayrağının yanı sıra özgür Filistin” ifadesini paylaştığını kaydeden Yiğit, “Sabah 06'da kalkıp seçim çalışmalarında yer aldım. Avusturya'da fikirlerin ve düşüncelerin özgürce söylendiği ülke olarak biliyordum. Başbakan İsrail’e destek amaçlı İsrail Bayrağını Başbakanlık Binasına çektiğini açıkladı. Ben de buna karşılık düşüncemi paylaştım” dedi.

PARTİDEN ARADILAR ÜYELİĞİME SON VERDİLER

Yiğit, "Sosyal medyada bu paylaşımı yaptıktan sonra partiden telefonla arayarak, üyeliğime son verildiği söylendi. Partideki merkez yönetimdeki partililer de ÖVP’ye geri dönemeyeceğimi bana söylediler. Bu haksızlık. Bu haksızlığı her platformda dile getireceğim" diye konuştu.

KURZ BAŞBAKANLIĞA İSRAİL BAYRAĞI ASTIRMIŞTI

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için Başbakanlık binasına İsrail bayrağı astıklarını duyurmuştu. Kurz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
İsrail'in medya binasını vurmadan önce yapılan telefon görüşmesi yayımlandıİsrail'in medya binasını vurmadan önce yapılan telefon görüşmesi yayımlandı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Avusturya İsrail

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den yeni karar! İsrail listeden çıkartıldı

Türkiye'den yeni karar! İsrail listeden çıkartıldı

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

İsrail Gazze'de medya binasını vurdu!

İsrail Gazze'de medya binasını vurdu!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.