HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2020 11:13 | Son Güncelleme

Avusturya'nın başkenti Viyana’da bulunan bir tıp merkezi geçen hafta koronavirüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirdi. Başarılı şekilde gerçekleştirilen ameliyat Avrupa bir ilk olarak tarihe geçti.

Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

Avusturya'nın başkenti Viyana’da bulunan bir tıp merkezinde geçen hafta koronavirüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirildi.

Tıbbi merkezden yapılan açıklamada 45 yaşındaki koronavirüs hastasının, akciğer naklinden başka bir şansı kalmadığı ifade edildi. Bu sebeple hastaya akciğer nakli yapıldı.

Nakil yapılan kadının 8 haftadır koronavirüsle mücadele ettiği ve akciğerlerinin çok zarar gördüğü belirtildi. Ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu ve istikrarlı bir iyileşme içinde olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Ülkede 600'den fazla mahkuma bayram affıÜlkede 600'den fazla mahkuma bayram affı
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

Sudan’da 600’den fazla mahkuma bayram affı

Ülkede 600'den fazla mahkuma bayram affı

İngiltere'nin haziranda atmayı planladığı "gevşeme adımları" açıklandı

İngiltere'den flaş koronavirüs kararı! Kritik tarih 1 Haziran

Gerilim yükseliyor: Türkiye-Yunanistan arasında neler oluyor?

Gerilim yükseliyor: Türkiye-Yunanistan arasında neler oluyor?

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi

Fransa'da can kaybı 28 bin 432'ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.