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Avusturya’dan koronavirüs karantinasını uzatma kararı

17.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Avusturya’dan koronavirüs karantinasını uzatma kararı

Avusturya'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 8 Şubat’a kadar uzatıldı.

Avusturya’da koronavirüse karşı alınan tedbirlerin tarihi uzatıldı. Kısıtlamaların 8 Şubat’a kadar uzatıldığı Avusturya’da bu tarihten sonra mağaza, müze ve kuaförlerin açılması planlanıyor. Gıda ve turizm sektörlerinin ise Mart ayına kadar kapalı kalması, okulların yarı yıl tatilinin ardından yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor.

Hükümet, halka mümkün olduğu sürece evden çalışmalarını tavsiye ederken, sosyal mesafe sınırını 2 metreye çıkararak, toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

Avusturya Maliye Bakanı Gernot Bluemel, kısıtlamalardan etkilenen şirketlerin, kaybedilen gelir kaybının yüzde 30'unun devlet tarafından karşılanacağının belirtti. Avusturya hükümeti şu ana kadar 129 bin şirkete 2,4 milyar euro yardımda bulunduğunu açıkladı.

Şu ana kadar 393 bin 778 koronavirüs vakasının tespit edildiği Avusturya’da 7 bin 82 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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