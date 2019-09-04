Avusturya'da Filistin yanlısı BDS hareketinden protesto

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar" (BDS) Avusturya hareketi tarafından organize edilen Filistin konulu sinema gösterimi ve söyleşisinin iptal edilmesi protesto edildi.

Viyana'daki bir sinema salonunda Arjantin-Filistin ortak yapımı "Yallah Yallah" adlı filmin gösterimi ve filmin Arjantinli yönetmeni Christian Pirovano'nun söyleşisi ciddi gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

BDS Avusturya yetkililerinden Iman Elghonemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir sinemayla günler öncesinden yaptıkları anlaşma ve basılan biletlere rağmen, sinemanın gösterimin hemen öncesinde programı iptal ettiğini anlattı.

Iman Elghonemi, Viyana Belediyesinin BDS hareketini "antisemitist" olarak nitelendirdiği için kamuya ait hiçbir yerde oluşumun etkinliklerine müsaade etmediğini, sinema sahiplerinin de bu durumdan etkilenerek yapılan anlaşmaya rağmen hiçbir siyasi yönü bulunmayan film gösterimine izin vermediklerini aktardı.

Filmin Berlin, Madrid gibi birçok Avrupa şehrinde gösteriminin yapıldığını, aynı zamanda Avrupa'daki birçok kuruluştan ödül aldığına belirten Nani, "Burada yapılmak istenen, BDS gibi Filistinlilerin haklarını savunan oluşumların faaliyetlerini kısıtlamak ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin seslerinin duyulmamasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.