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Avusturya'da Müslümanlara ait kuruluşları kapatma girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 00:36 | Son Güncelleme

Ülkede seçimlere 4 gün kala, ATİB ve Milli Görüş oluşumuna bağlı derneklerin kapatılmasına ilişkin önerge mecliste kabul edildi - Neonazi "Kimlikçiler Hareketine" yönelik kapatma önergesi meclisten geçmedi

VİYANA (AA) - Avusturya Ulusal Meclis'inde Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ve Milli Görüş oluşumuna ait derneklerin denetlenerek, yasalara aykırı bir durumun saptanması halinde kapatılmasını öngören önerge kabul edildi.

Ülkede pazar günü yapılacak seçimler öncesi son kez toplanan mecliste aşırıcılıkla mücadele kapsamında çeşitli partilerin sunduğu önergeler görüşüldü.

Önceki seçimde Türkiye karşıtlığı yaparak meclise girmeyi başaran Liste Jetzt adlı parti tarafından Müslümanlara ait kimi kuruluşların kapatılmasına yönelik verilen önerge merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) oylarıyla kabul edildi.

Önergede Müslümanlara ait kuruluşlar için "İslamist dernekler" ifadesi kullanılırken, ATİB ve Milli Görüş’e bağlı derneklerin denetlenmesi, herhangi bir suç unsurunun tespit edilmesi durumunda kapatılması istendi.

Mevcut hükümete tavsiye niteliğindeki önergenin herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Öte yandan seçimlere 4 gün kala geçici bir hükümete Müslümanlara ait kuruluşların kapatılması yönünde bir tavsiyenin meclisten geçmesi dikkati çekti. 4 aydır iktidarda olan geçici hükümetin görevi seçim sonrasında sona erecek.

Avusturya’da seçimlere yönelik anketlerin çoğunda Liste Jetzt Partisinin yüzde 2 oy alarak meclis dışında kalacağı tahmin edilirken, partinin bu girişimi kaybettiği oyları geri almak için yaptığı düşünülüyor.

- Neonazi derneğe yönelik önerge geçmedi

Meclis genel kurulunda görüşülen bir başka başlık ise Neonazi Kimlikçiler Hareketinin lağvedilmesine ilişkin önerge oldu. Ülkede Müslümanlara ait kurumlara çeşitli ırkçı saldırılarda bulunmuş ve Yeni Zelanda’da 51 Müslümanı katleden Avusturalyalı teröristle bağlantısı tespit edilen radikal oluşumun kapatılmasına ilişkin önerge ise meclisten geçmedi.

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Anahtar Kelimeler:
ATİB Liste Jetzt milli görüş Neonazi Kimlikçiler Hareketi Viyana

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