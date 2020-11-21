Ay boşlukta ilerliyor... 21 Kasım 2020 Cumartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Ay boşlukta ilerliyor... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 21 Kasım 2020 Cumartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
21 Kasım 2020 Cumartesi günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
21 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cumartesi günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 21 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Güne dair planlarınızda dağınıklıklar olabilir. Zaman zaman sıkılganlık, gelecek kaygısı, sorgulama olabilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Tembellikler, gün içinde dağınıklıklar öne çıkabilir. İlişkilere, sevdiklerinize odaklı olabilir; ruh haliniz ilişkilere göre yükselebilir veya düşebilir. Hassasiyeti dengelemekte ve içe dönmekte fayda var. Bazı ilişkilere emek vermek gerekebilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde para konularında dağınık hareket edebilirsiniz. Finansal konularda aşırı rahat veya aşırı kaygılı olabilirsiniz. Dengeyi bulmaya gayret etmeli, yaşama dair öncelikle isteklerinizi keşfetmelisiniz. Duygusal bir konuda karmaşa olabilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Aşk ilişkilerinde ve duygularınızda hızlı değişimler olabilir. Bugün bazı duyguları daha güçlü yaşayabilir, bazı duyguları daha yoğun hissedebilirsiniz. İnatçılıktan ve gerilimden kaçınmaya çalışmalı.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. İlişkilerde samimiyete, gerçekliğe önem verebilir, yoğun ve derin duygular hissetmek isteyebilirsiniz. Yalnızlar ilişki ihtiyacını daha fazla hissedebilir. Bugünlerde karşınızdaki partnere karşı duygularınızda netleşebilirsiniz. Ev içinde düzenlemeler ve yarım kalan işleri tamamlama olabilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Gün boyu düzen ve kontrol öne çıkabilir. İşlerinizi tamamlayarak rahatlayabilir, gün boyu kendi düşünceleriniz ve planlarınızla hareket edebilirsiniz. Fikirlerinizde inatçı olmak, sabitlik günü daha zorlu geçirmeye neden olabilir. Kardeşler, yakın çevre ve çalışma arkadaşları öne çıkabilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Finansal konularda karmaşık bir durum, bir krizi çözmeye çalışma hali olabilir. Kaygı, panik ve endişe haline kapılmamalı, kendinize güvenmeye ve sahip olduklarınızın değerini fark etmeye çalışmalısınız. Aşk hayatında duygularınızı yükseltecek paylaşımlar içinde olabilirsiniz.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ise Venüs sizin burcunuza geçiyor. İlişkiler, dostluklar ve ortaklıklarda yepyeni bir durum ortaya çıkabilir. Yeni bir başlangıca doğru gidebilir, eski ilişkilerle ilgili yeni bir karar ve tavır içinde olabilirsiniz. Aile üyeleriyle ilişkilerde hassasiyet önem kazanıyor.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde planlarınızda dağınıklıklar, yanlış anlama ve anlaşılma durumları, küçük kazalar gündeme gelebilir. Kardeşlerle ilişkilerinizde fedakarlık, çözüm gerekliliği doğabilir. Kontrasyon eksikliği olabilir, gün içinde birden fazla konuyla ilgilenmek daha verimli olacaktır.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Finansal konular, başarı sağlama, elde etme ve kazanç daha önemli bir hale gelebilir. İsteklerinize dair hırs çalıştırabilirsiniz. Yaşamınızdaki olumsuzluklar ise kaygıya götürebilir. Sosyal ilişkilerden destek almak faydalı olabilir. Bazı arkadaşlıklarda düzenlemeye gitmek, seçici olmak gerekebilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. İş ve özel hayatınızda önemli netleşmeler yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen veya bir süredir devam eden karmaşa, belirsizlik durumu sonlanabilir. Önünüzü daha net görebilir, istek ve hedeflerinizde netleşebilirsiniz. Aile büyükleri ve ilişkiler öne çıkabilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Yaşama, geleceğe dair sorular, sorgulamalar içinde olabilirsiniz. Bir duanıza, bir sorunuza ilahi kanaldan cevaplar alabilirsiniz. Bilinmez konulara dair merak artabilir. Maneviyat güç verebilir. Rahatlama odaklı çalışmalar yapmak, yaratıcılığı kullanmak, ideallerinizi ve hayallerinizi hayata geçirmek adına yollar aramak günü verimli geçirmenizi sağlayacaktır.
Astrolog Merve Rençber
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