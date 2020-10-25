Ay boşlukta ilerliyor, retro etkilerine dikkat... 25 Ekim 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 25 Ekim 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
25 Ekim Pazar günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
25 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazar günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 25 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Güne dair planlarınızda dağınıklıklar olabilir. Sosyal ortamlar, davetler ve organizasyonlarda aksaklık ve değişimler, spontane organizasyonlar olabilir. Ruh haliniz dış koşullardan etkilenebilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Eksiklik ve sorunlara takılı kalmak iç huzuru bozabilir. İletişimde karışıklıklara açık bir gün. Güne dair planlarınızda, ulaşım ve seyahatlerde aksama olabilir. Şartlara göre hareket etmelisiniz.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Finansal konularda aşırı dağılmaktan kaçınmalı, paranızı iyi yönetmeye gayret etmelisiniz. Çevrenizdeki kişilerin destek ve onayına ihtiyaç duyabilir, insanların söylemlerinden etkilenebilirsiniz. Sosyal aktiviteler için harcamalar yapabilirsiniz
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Stres ve huzursuzluk hali gün içinde zaman zaman ortaya çıkabilir. Güvensizlik ve sorgulama artabilir. Konfor alanınızı korumak, bildiğinizde diretme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerde yakınlığa ihtiyaç duyabilirsiniz.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. İlişkilere dair hassasiyetiniz artabilir. Yakın bir ilişkiye, ilişkide olduğunuz insanlardan samimi davranışlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu doğrultuda ise bazı kişileri iç dünyanızda sorgulayabilirsiniz. İlişkilerde kendiliğinden oluşan durumlar söz konusu olabilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Güne dair planlarınızda değişiklikler olabilir. Enerjiniz dalgalı ve değişken olacaktır. Temizlik, düzen rahatlatıcı gelebilir. Düşünme, sorgulama, zihinsel efor artıyor. Merak duygusu güçleniyor.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Çocuklarla ilgili sorumluluklar, gereklilikler gündeminizde olabilir. Aşk ilişkilerinde beklentiler ve gerçekler ayrılabilir. İsteklerinizde ısrarcı olabilirsiniz. Yalnızlar için duygusal bir ilişki ihtiyacı artabilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Ruh haliniz ve enerjiniz gün içinde daha dağınık olabilir. Yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, günü daha verimli geçirebilirsiniz. Yakın ilişkilere karşı daha hassas yaklaşabilirsiniz.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde dalgınlıklar ve dikkat dağınıklığı olabilir. Güne dair planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. İletişimde daha hassas olmalı, kritik konuşmalardan kaçınmalısınız. Kardeşler ve yakın çevre ile ilişkiler öne çıkabilir.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Finansal konularda karışıklıklara karşın dikkatli olmalı, plansız harcamalardan kaçınmalısınız. Özgüvenle ilgili eksiklik ve sorgulama hissi ortaya çıkabilir. Kendi istek ve ihtiyaçlarınıza odaklanma zamanı.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. Dış görüntünüze, kendi hedeflerinize odaklanabilir, içten içe daha hassas olabilirsiniz. Geleceğe dair sorgulama, planlama, araştırma veya zaman zaman kaygı çalışabilir. Hayata dair umudu kaybetmemeli. Bireysel hedeflerinize odaklanmalısınız.
Bugün tüm gün Ay boşlukta ilerliyor. İç dünyanıza çekilebilir, konfor alanınızda kalmak isteyebilir, bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklayabilirsiniz. Spiritüel konulara merak artabilir, bilinmez konulara merak sarabilirsiniz. İnançlar ve değerler ile hareket etmeli. Karmaşık, karma yaratacak gizli işlerden uzak durmalısınız.
Astrolog Merve Rençber
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