Ay burcu hesaplama: Ay burcu nasıl hesaplanır?

Birçok insan doğum haritasındaki Güneş burcunu yani öz burcunu bilir. Kulaktan dolma da olsa kişiler burçlarıyla ilgili bir miktar bilgiye sahiptir. Güneş burcu kişinin temel karakterini, dışa yansıyan kişiliğini ve genel yaşam tarzını yansıtır. Fakat Ay burcu söz konusu olduğunda durum tamamen değişir.

Astrolojide Ay, Güneş’ten sonra en önemli ikinci etken olarak kabul edilmektedir. Ay burcu bireylerin iç dünyasını, duygusal tepkilerini, sezgilerini ve ruhsal ihtiyaçlarını ortaya koyar. Ay’ın bulunduğu burç bir kişinin davranışlarını, ilişkilerdeki tutumlarını ve stresle başa çıkma biçimini açıklayabilir. Bu noktada pek çok insan Ay burcu hesaplama yöntemlerini merak eder.

Ay burcu nasıl hesaplanır?

Astroloji alanında analiz yaparken dikkat edilmesi gereken bilgilerden biri de doğum haritasındaki Ay’ın yeridir. Güneş burcu ile Ay burcu arasındaki en büyük fark kişinin iç dünyası ve duygusal yapısı üzerindeki etkileridir. Güneş burcu insanların kişiliğini, dışa dönük özelliklerini ve ego yapısını açıklar. Ay burcu ise duygusal dünyayı, içsel huzuru ve hisleri yansıtır.

Ay burcunu öğrenmek kişinin duygusal yapısını anlamasını sağlar. Bununla beraber kişinin hayatındaki karmaşık duygusal durumların nedenlerini görmesine de yardımcı olur.

Ay burcunu harita üzerinden manuel olarak hesaplamak oldukça zor ve zahmetlidir. Bu şekilde yapılan hesaplamaların ne kadar doğru olduğu da kesin değildir. Bilhassa astroloji konusunda uzmanlık gerektirir.

Ay burcu doğduğunuz anda Ay’ın hangi burçta olduğunu gösterir. Zodyaktaki 12 burcun ay etkisi farklıdır. Ay burcu duygusal tepkilerinizi, özgüveninizi ve annenizle olan ilişkilerinizi etkiler.

Ay burcunuzu öğrenmek için internet üzerindeki Ay burcu hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Bu araçların birçoğu ücretsiz olarak hizmet verir. Ay burcunuzu otomatik olarak hesaplamak için doğum tarihinizi, doğum saatinizi ve doğum yerinizi doğru olarak bilmeniz. Bu sayede doğduğunuz gün Ay’ın hangi burçta ve hangi derecede olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Hesaplama işlemi esnasında 1950 yılına kadar olan tarihler için yaz saati ve yerel saat farkı otomatik olarak hesaplanır.

Alternatif olarak bir astrologdan profesyonel destek alabilirsiniz. Bu sayede ay burcunuz ve hatta doğum haritanızla ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.