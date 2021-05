Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay tutulması Oğlak, Yengeç, Balık, Kova ve diğer burçları nasıl etkileyecek?

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta kendiniz için harcamalar yapabilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz. Kendi inançlarınız, değer yargılarınızda daha ısrarcı olabilirsiniz. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızla ilgili önemli kararlar alacak, çok daha güçlü hissettiğiniz, kendinize güvendiğiniz bir süreçte olacaksınız. Zira tutulma sizin değişim ve dönüşüm alanınızda olacak. Kendi gücünüzü fark edeceksiniz. Korkularınızla yüzleşebilir, korkularınızı yenebilirsiniz. Zayıf ve güçlü yanlarınızı daha iyi görebilirsiniz. Zaaflarınızı kontrol ederek ilerlemek size önemli kazanımlar getirebilir. Fakat zaaflara yenik düştüğünüzde sorun ve sıkıntılar baş gösterebilir. Bugünlerde özellikle bir süredir ilişkilerinizde var olan rutin kırılabilir. Taşınma, yer değişikliği gündemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu tutulma civarında ortaya çıkan, ön planda olan konularınızla ilgili önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde önemli ilerleyişler olacaktır.

İKİZLER BURCU YORUMU

Ay tutulması haftasında estetik ve güzellik, dış görüntünüz, tarzınız ve tavrınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Genel olarak her ortamda daha çok dikkat çekilp konuşulabileceğiniz günlerdesiniz. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. İlişkiler alanınızda gerçekleşecek bu tutulma ile bu hafta boyunca her türlü ikili ilişkinizde önemli gündemler ortaya çıkabilir. Kadersel bir ilişki süreci içinde olabilirsiniz. İlişkilerde karmik durumlar, ilahi adalet deneyimleri, emeklerinizin ve niyetlerinizin karşılığı önünüze gelebilir. Çarşamba günü öncesinde her türlü ikili ilişkide yaşadığınız kararsızlık aniden veya ani bir gündemle sonlanacaktır. Belirsizlikler son bulacak, karşınızdaki kişileri daha iyi tanıyacaksınız. Dolandırılma durumlarına karşı bugünlerde dikkat edin. Pazartesi ve Salı günlerinde beklenmedik gelişmeler, kontrol dışı durumlar olabilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yaşam size hayatın bir alanında yeni bir başlangıç fırsatı sunacak.