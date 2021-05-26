Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay tutulması Oğlak, Yengeç, Balık, Kova ve diğer burçları nasıl etkileyecek?

Süper Kanlı Ay Tutulması bugün saat 14:14'te gerçekleşiyor. Tüm burçları yakından etkileyecek olan bu tutulmanın etkileri 6 ay devam edecek. Farkındalığımızın gün boyu çok daha yüksek olduğu bugünde, daha önce fark etmediklerimizi görebiliriz. Ayrıca bugün attığımız adımların uzun vadede önemli ilerleyişleriyle karşılaşabiliriz. Peki ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK? KOÇ BURCU YORUMU

Ay tutulmasının yaşandığı bu hafta teknolojik aletler ve araçlarla ilgili ödemeler veya satın alımlar yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkileriniz gelişebilir, iyileşebilir. Komşularınızla daha yakın ilişkilerde olabilir veya anlaşmazlıkları bitirebilirsiniz. Bazı Koçlar içinse bu hafta taşınma planı adına ev arama, araştırma gündemde olabilir. Çarşamba günü gökyüzünde Tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında finansal konularınızla ilgili önemli bir tamamlanma ve yeni bir 6 aylık süreç açılacak. Beklediğiniz yüklü bir alacağınıza bu tarih civarında ulaşabilirsiniz. Bir süredir planladığınız veya araştırdığınız, bir süredir ilgilendiğiniz alım veya satım konularında sonuçlanmalar yaşanabilir. Önemli bir birikim yapabilir, mal varlığınızı arttırabilirsiniz. Eğitim ve akademik süreçlerde bir tamamlanma sürecine giriyorsunuz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte eğitimlerinizi başarıyla tamamlayacaksınız. Bu hafta özellikle Çarşamba ve Perşembe günlerinde şans sizden yana olacak. Dilek ve dua içinde olun.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta kendiniz için harcamalar yapabilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz. Kendi inançlarınız, değer yargılarınızda daha ısrarcı olabilirsiniz. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızla ilgili önemli kararlar alacak, çok daha güçlü hissettiğiniz, kendinize güvendiğiniz bir süreçte olacaksınız. Zira tutulma sizin değişim ve dönüşüm alanınızda olacak. Kendi gücünüzü fark edeceksiniz. Korkularınızla yüzleşebilir, korkularınızı yenebilirsiniz. Zayıf ve güçlü yanlarınızı daha iyi görebilirsiniz. Zaaflarınızı kontrol ederek ilerlemek size önemli kazanımlar getirebilir. Fakat zaaflara yenik düştüğünüzde sorun ve sıkıntılar baş gösterebilir. Bugünlerde özellikle bir süredir ilişkilerinizde var olan rutin kırılabilir. Taşınma, yer değişikliği gündemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu tutulma civarında ortaya çıkan, ön planda olan konularınızla ilgili önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde önemli ilerleyişler olacaktır. İKİZLER BURCU YORUMU

Ay tutulması haftasında estetik ve güzellik, dış görüntünüz, tarzınız ve tavrınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Genel olarak her ortamda daha çok dikkat çekilp konuşulabileceğiniz günlerdesiniz. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. İlişkiler alanınızda gerçekleşecek bu tutulma ile bu hafta boyunca her türlü ikili ilişkinizde önemli gündemler ortaya çıkabilir. Kadersel bir ilişki süreci içinde olabilirsiniz. İlişkilerde karmik durumlar, ilahi adalet deneyimleri, emeklerinizin ve niyetlerinizin karşılığı önünüze gelebilir. Çarşamba günü öncesinde her türlü ikili ilişkide yaşadığınız kararsızlık aniden veya ani bir gündemle sonlanacaktır. Belirsizlikler son bulacak, karşınızdaki kişileri daha iyi tanıyacaksınız. Dolandırılma durumlarına karşı bugünlerde dikkat edin. Pazartesi ve Salı günlerinde beklenmedik gelişmeler, kontrol dışı durumlar olabilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yaşam size hayatın bir alanında yeni bir başlangıç fırsatı sunacak.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta rüyalarınız artış gösterecek, uyku düzeniniz zaman zaman değişecektir. Daha sorgulayıcı, daha meraklı veya şüpheci haliniz ortaya çıkabilir. Vesveseler zaman zaman artabilir. Uzaklardaki bir kişiden haber alabilirsiniz. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda var olan bir gündem tamamlanma ve sonuçlanmaya gidecek. Bu tarih öncesinde yaptığınız iş görüşmeleri tutulma zamanıyla olumlu sonuçlanabilir, başlangıç yapabilirsiniz. Kendi işinizi açmak, iş yerinizi taşımak veya işinizi geliştirmek & büyütmekle ilgili planlarınızı bu dönemde hayata geçireceksiniz. Tutulmalar her zaman 6 aylık zaman dilimleri açtığı için bugünlerde gündeminizde olan her konuda, ilerleyen 6 aylık zaman dilimi içerisinde yeni gündemlerin oluşacağını bilmelisiniz. Çarşamba ve Perşembe günlerinde bir iş fırsatı yakalayabilir veya iş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu hafta etrafınıza yaptığınız maddi - manevi yardımlar sizin için koruyucu bir güç olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta iş hayatındaki. veya günlük yaşamınızdaki rutin değişebilir. Bir görevinizi, bir projenizi tamamlayabilirsiniz. Yeni ekiplere dahil olabilir veya bir ekibin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. İş görüşmeleri yapabilirsiniz. İmza atarken ise uzun vadede planların değişebileceğini hatırlamaya çalışın. Çarşamba günü gökyüzünde tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şans ve bereket sizden yana olacak. Sizi oldukça heyecanlandıracak, mutluluk ve başarı hissini tattıran deneyimler karşınıza gelecektir. Yaşama dair nasibiniz size sunulabilir. Kadersel ilişkiler, karmik deneyimler, aşk hayatınızda bir kırılma noktası yaşanabilir. Bugünlerde her duygu ve düşüncede aşırıya ve abartıya gidebilirsiniz. Bu yüzden uzun vadeli düşünmeye, geçmişin bilgi birikiminden faydalanmaya, sezgilerinizin uyarılarına kulak vermeye çalışın. Kendinizi gösterip, etrafınız tarafından konuşulacağınız; sahnede olacağınız bir dönem. Sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere hitap ettiğiniz işler içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta bir süredir hali hazırda uğraştığınız işlerinizin ilanını yapabilir, sonucunu görebilir, emek ve ödül karması içinde olabilirsiniz. Yasal gündemlerle ilgili bir mücadele verebilirsiniz. Ev sahibiyle ilişkiler, ev kiralama gündemleri ön planda olabilir. Taşınmaz mal ve miras, nafaka gibi konularda ise belirsizlik, arayış veya bekleyiş son bulabilir. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında evinizde tadilat ve yenilemeler yapabilirsiniz. Bir süredir taşınma gündemi olan Başaklar bu tutulmanın desteği ile planlarını hayata geçirebilir. Aynı zamanda tatil ve seyahat organizasyonları yapabilir, bir süreliğine evinizden uzaklaşabilirsiniz. Her tutulma 6 aylık zaman dilimleri açtığı için 26 mayıs civarında gündeminizde olan konularda 6 aylık süreç içerisinde yenilikler ve yeni gündemler de oluşacaktır. Hafta boyunca en çok kaygı ve endişe, panik ve sabırsızlık halleri içerisinde olmamaya özen gösterin. Anskiyete ve kaygı bozukluğu olanlar medikal yardım ve destekler alabilirler.

TERAZİ BURCU YORUMU

Ay tutulmasının yaşandığı bu hafta eğitim ve seyahatlerle ilgili alanlarda yeni gelişmelere hazır olun. Hızlı ve yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Düşünceler, gündemler ve seçenekleriniz artabilir. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yaşamınıza uzun vadeli etkileri olacak deneyimler yaşayabilirsiniz. Alacağınız kararlar, yapacağınız seçimler daha önemli, daha kritik olacak. Bakış açınızı değiştirebilmek, yaşama ve olaylara farklı pencerelerden bakabilmek fırsatları yakalamanızı sağlayacak. Süregelen partnerliğinizde artık ileriye dair konuşmalar yapılabilir. Evlilik ve düğün gibi gündemleriniz için adımlar atabilirsiniz. Özellikle dış koşullardan dolayı bu süreçleri erteleyen Teraziler, merasimlerini gerçekleştirme üzerine net tarihler belirleyebilir ve organizasyonlar içinde olabilir. Ulaşımda ve araçlarda arıza ve aksaklıklara karşı dikkat. AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta kendinizi yeniden keşfedecek, yeteneklerinizi fark etmek, ortaya koymak ve peşinden gitmekle ilgili düzenlemeler yapacaksınız. Kitlelere hitap ettiğiniz, kitleler önününde olduğunuz iş ve projeler gündeme gelebilir. Televizyon, medya ve sosyal medya aracılığıyla konuşulabilirsiniz. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında finansal konularla ilgili uzun vadeli etkileri olacak kararlar gündeme gelecektir. Bir süredir düşündüğünüz veya beklediğiniz alım-satım konusu sonuçlanabilir. Yasal süreçlerden hakkınızı alabilir, tazminat ve nafakanıza ulaşabilirsiniz. Kredilerden olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Maddi birikiminizi ve mal varlığınızı arttırabileceğiniz, bereketli bir dönem olacaktır. Para çıkışlarınız bu dönemde olacak olsa da gelen ve var olan para sayesinde olacaktır. Bu yüzden para çıkışları üzerine kaygı enerjisinde takılı kalmayın. Bazı Akrep burçları için bugünlerde ilişkilerin resmiyete dökülmesine dair gündemler olabilir. Aileler bir araya gelebilir, tanışabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta sizin için yoğun bir gündem ve önemli gelişmelerle gelecek. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tam tutulma sizin burcunuzda olacağı için bu hafta boyunca hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Bu dönemde ortaya çıkan gündemler, yaşadığınız deneyimler sizde uzun vadeli etkiler bırakacaktır. İlişkilerinizde karmik veya kadersel deneyimler yaşayabilirsiniz. Bir ilişkide dönüm noktası gündeme gelebilir. Karar alamadığınız, önünüzü göremediğiniz ilişkilerde net kararı alacak, ilişki sürecini belirleyen çoğunlukla siz olacaksınız. Testten geçen ilişkiler evlilik adımlarına doğru gidecektir. Ruhen, zihnen veya bedenen özgürleşme ve sınırlarınızı, kalıpları aşma durumunu deneyimleyebilirsiniz. Sizi kısıtlayan bir durumdan kurtulabilirsiniz. Keskin yargılar ve peşin hükümlülük hafta içinde bazı fırsatları görememenize neden olabilir. Bu yüzden iletişimi arttırmalı, fikir almalı, danışmaktan çekinmemelisiniz. OĞLAK BURCU YORUMU

Yay burcunda ay tutulmasının gerçekleşeceği bu hafta iş hayatınızda ve mevcut düzeninizde gönüllü veya zorunlu değişimler yaşayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda yeni bir ekibe dahil olabilir veya uzun vadede kariyeriniz için önemli olacak bir ekip çalışması içerisinde olabilirsiniz. İş arayanlar bu hafta görüşmelere gidecek, seçim ve kararlar içerisinde olacaktır. Yeni başlangıçlar bu hafta sizi kaygılandırsa da önünüze gelen fırsatları değerlendirme mantığında olun. Çarşamba günü gökyüzünde Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında beden sağlığınızı iyileştirmek veya güçlendirmek için destek ve tedaviler alabilirsiniz. Ruh sağlığınızı iyileştirmek için, yaşamınızdaki blokajları çözmek için psikolojik veya spiritüel destekler alabilirsiniz. Ruhen ve bedenen şifalanma süreci başlayacak. Bir süredir devam eden sağlık sorunlarınız ve rahatsızlıklarınız ise bu haftadan itibaren azalabilir. Bugünlerde inatçılık, ısrar ve takıntılardan mutlaka kaçınmalısınız. Tutulma zamanlarında atacağınız adımlar geleceğiniz için bir tohumdur. Doğru adımlar içinde olmaya gayret göstermeli. Yanlışta ısrar etmemelisiniz.