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  4. ’Ayağını üst üste atma’ kavgası: 2 yaralı

’Ayağını üst üste atma’ kavgası: 2 yaralı

25.07.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da iki grup arasında ’Ayaklarını üst üste atma’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

’Ayağını üst üste atma’ kavgası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında ’Ayaklarını üst üste atma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

KAVGA ÇIKTI 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Mustafa A. ile Ali T. isimli 2 kişi darp neticesinde yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kavga olayına karışan 3 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Adıyaman
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