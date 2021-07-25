’Ayağını üst üste atma’ kavgası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında ’Ayaklarını üst üste atma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

KAVGA ÇIKTI 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Mustafa A. ile Ali T. isimli 2 kişi darp neticesinde yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kavga olayına karışan 3 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)



